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SOG ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक और सहयोगी को किया गिरफ्तार, यह है मामला

आरोपी अशोक विश्नोई व आरोपी सुशील शर्मा. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की स्कूल लेक्चरर (हिंदी) प्रतियोगी परीक्षा में फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेवाड़ यूनिवर्सिटीके पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक और फर्जी डिग्री जारी करवाने में सहयोगी को गिरफ्तार किया है. इन दोनों ने कमला कुमारी नाम की एक महिला अभ्यर्थी को एमए की फर्जी डिग्री और अंकतालिका जारी की थी. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, इस मामले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक सुशील शर्मा और सह आरोपी अशोक विश्नोई उर्फ अशोक चोटिया को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ेंः स्कूल लेक्चरर भर्ती में महिला अभ्यर्थी को दिलवाई मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री, आरोपी गिरफ्तार जांच में कमला की डिग्री पाई गई फर्जीः उन्होंने बताया कि आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर (हिंदी) प्रतियोगी परीक्षा में दस्तावेजों की जांच के दौरान अभ्यर्थी कमला कुमारी ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी की एमए हिंदी की डिग्री पेश की थी. सत्यापन में यह डिग्री फर्जी पाई गई. जिसका मुकदमा अजमेर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ और जांच एसओजी कर रही है. जांच में सामने आया कि चोटियों की ढाणी (जोधपुर) निवासी अशोक विश्नोई उर्फ अशोक चोटिया ने महेंद्र सिंह राव के जरिए कमला कुमारी के भाई दलपत सिंह से संपर्क किया और कमला को मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फर्जी दिलवाई.