SOG ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक और सहयोगी को किया गिरफ्तार, यह है मामला

SOG ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक और सहयोगी को किया गिरफ्तार, यह है मामला
दोनों ने एक महिला अभ्यर्थी को एमए की फर्जी डिग्री और अंकतालिका जारी की थी.
Published : July 23, 2026 at 6:01 PM IST
जयपुरः राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की स्कूल लेक्चरर (हिंदी) प्रतियोगी परीक्षा में फर्जी डिग्री जारी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेवाड़ यूनिवर्सिटीके पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक और फर्जी डिग्री जारी करवाने में सहयोगी को गिरफ्तार किया है.
इन दोनों ने कमला कुमारी नाम की एक महिला अभ्यर्थी को एमए की फर्जी डिग्री और अंकतालिका जारी की थी. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया, इस मामले में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक सुशील शर्मा और सह आरोपी अशोक विश्नोई उर्फ अशोक चोटिया को गिरफ्तार किया गया है.
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जांच में कमला की डिग्री पाई गई फर्जीः उन्होंने बताया कि आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर (हिंदी) प्रतियोगी परीक्षा में दस्तावेजों की जांच के दौरान अभ्यर्थी कमला कुमारी ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी की एमए हिंदी की डिग्री पेश की थी. सत्यापन में यह डिग्री फर्जी पाई गई. जिसका मुकदमा अजमेर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ और जांच एसओजी कर रही है. जांच में सामने आया कि चोटियों की ढाणी (जोधपुर) निवासी अशोक विश्नोई उर्फ अशोक चोटिया ने महेंद्र सिंह राव के जरिए कमला कुमारी के भाई दलपत सिंह से संपर्क किया और कमला को मेवाड़ यूनिवर्सिटी की फर्जी दिलवाई.
अशोक पर फर्जी डिग्री के कई मुकदमेंः जांच में सामने आया कि अशोक ने यूनिवर्सिटी के डीन कौशल चंद्रुल से संपर्क कर फर्जी डिग्री बनवाई. उसे गिरफ्तार कर 25 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है. पूछताछ और अनुसंधान जारी है. वह फर्जी डिग्री दिलवाने में सहयोग करने के एक अन्य मामले में पहले भी अजमेर के सिविल लाइंस थाने में गिरफ्तार हो चुका है. एक अन्य मुकदमे में जोधपुर की कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस भी उसे गिरफ्तार कर चुकी है. उसके खिलाफ शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती में फर्जी डिग्री दिलवाने का मामला भी एसओजी में दर्ज है.
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सुशील पहले भी हो चुका गिरफ्तारः जांच में यूनिवर्सिटी के पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक सुशील शर्मा की भी फर्जी डिग्री दिलवाने में भूमिका सामने आई. वह अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) का मूल निवासी है. उसने उप परीक्षा नियंत्रक रहते कमला कुमारी की फर्जी डिग्री तैयार करवाई और फर्जी डिग्री जारी करवाने में उसकी भूमिका भी सामने आई. उसे गुरुवार को गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट में पेश कर 25 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है. वह अजमेर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज फर्जी डिग्री दिलवाने के एक मामले में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है.