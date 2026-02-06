ETV Bharat / state

FMGE का फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर सहित दो आरोपियों को एसओजी ने दबोचा

तीन आरोपियों को पहले किया गया गिरफ्तार: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने शुक्रवार को बताया कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) की स्क्रीनिंग टेस्ट परीक्षा पास करने के कूटरचित प्रमाण-पत्र अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराने के संबंध में दर्ज प्रकरण में एसओजी को महत्वपूर्ण सफलता मिली है. इस मामले में एसओजी ने मास्टरमाइंड भानाराम उर्फ भानु माली और उसके सहयोगी इंद्रराज सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया है. इस मामले में एसओजी पहले विदेश से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त डॉक्टर पीयूष कुमार त्रिवेदी, देवेंद्र सिंह गुर्जर और शुभम गुर्जर को गिरफ्तार कर चुकी है. इनकी गिरफ्तारी के बाद भानु फरार हो गया था.

जयपुर: विदेश से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान में इंटर्नशिप के लिए FMGE का फर्जी प्रमाण पत्र मुहैया करवाने वाले एक डॉक्टर सहित दो आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले का मास्टरमाइंड भानाराम उर्फ भानु माली मामले का खुलासा होने के बाद विदेश भाग गया था. उसने एसओजी से बचने के लिए कई देशों में फरारी काटी. आखिरकार वह दिल्ली एयरपोर्ट से एसओजी के हत्थे चढ़ा. पूछताछ के बाद उसे एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया. उसके एक सहयोगी इंद्रराज सिंह गुर्जर को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है. अब दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. वहीं, विदेश से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले 73 स्टूडेंट्स की भी एसओजी जांच कर रही है.

पांच देशों में काटी फरारी: उन्होंने बताया कि डीआईजी परिस देशमुख के निर्देशन में जांच अधिकारी हरपाल सिंह ने उसकी तलाश जारी रखी. जांच के दौरान सामने आया कि भानाराम माली उर्फ भानू गिरफ्तारी से बचाने के लिए भारत से थाईलैंड, श्रीलंका, दुबई, कजाकिस्तान और नेपाल आदि देशों में छिपता रहा. इस बीच एसओजी को जानकारी मिली थी कि 2 फरवरी को वह दिल्ली आने वाला है. उसे एसओजी की टीम ने दिल्ली हवाई अड्डे से हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद उसे 3 फरवरी को गिरफ्तार कर किया गया. उसे कोर्ट में पेश कर 7 फरवरी तक रिमांड पर लिया गया है.

73 डॉक्टरों के FMGE प्रमाण पत्र फर्जी: जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी भानाराम माली उर्फ भानू ने भी विदेश से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है. उसने पीयूष कुमार त्रिवेदी, देवेंद्र सिंह गुर्जर और शुभम गुर्जर से रुपए लेकर उन्हें FMGE परीक्षा का कूटरचित स्क्रीनिंग टेस्ट पास सर्टिफिकेट मुहैया कराया. जिसके आधार पर इन आरोपियों ने राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया था. अनुसंधान में यह भी पाया गया कि लगभग 73 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की थी. वे FMGE परीक्षा पास नहीं कर पाए. उनके लिए भी कूटरचित FMGE स्क्रीनिंग टेस्ट पास सर्टिफिकेट तैयार कराकर आरएमसी में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया गया है. इसे लेकर एसओजी ने 4 फरवरी को अलग से मुकदमा दर्ज किया है.

ऐसे सामने आया इंद्रराज का नाम: नए मुकदमे की जांच में सामने आया है कि इंद्रराज सिंह गुर्जर खुद भी विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेकर डॉक्टर है. उसने कजाकिस्तान से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद अपने नाम से दिसंबर-2022 का कूटरचित FMGE स्क्रीनिंग टेस्ट पास सर्टिफिकेट भानाराम को रुपए देकर लिया था. जिसके आधार पर उसने आरएमसी में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया और राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, अलवर से इंटर्नशिप पूरी कर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हासिल किया. उसी ने अन्य अभ्यर्थियों को भी भानाराम के जरिए फर्जी प्रमाण पत्र दिलवाए. इंद्रराज सिंह को दौसा से हिरासत में लेकर 5 फरवरी को गिरफ्तार किया गया है. उसे 10 फरवरी तक रिमांड पर लिया गया है.