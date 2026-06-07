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Fake FMGE Certificates : विदेश से एमबीबीएस करने वाले तीन डॉक्टर एसओजी के हत्थे चढ़े

20 डॉक्टर, आरएमसी के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, कार्मिक अखिलेश माथुर और फरहान हसन, मुख्य आरोपी भानाराम व दलाल पहले गिरफ्तार हो चुके है.

Accused doctors Naresh Gurjar, Raju Gurjar, and Deepak Yadav
आरोपी डॉक्टर नरेश गुर्जर, राजू गुर्जर एवं दीपक यादव (Photo Source - Rajasthan SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 7, 2026 at 6:58 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम (एफएमजीई) प्रमाण पत्र से राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) में रजिस्ट्रेशन करने के मामले में तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया. इस मामले में एसओजी ने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री करने वाले करीब 100 डॉक्टरों को चिह्नित किया, जिन्होंने बिना एफएमजीई परीक्षा पास किए फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवा आरएमसी में रजिस्ट्रेशन कराए.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आईजी अजयपाल लांबा के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी उपाधीक्षक जितेंद्र नावरिया मामले की जांच कर रहे हैं. इस मामले में अब तक विदेश से एमबीबीएस कर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले 20 डॉक्टर, राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, कर्मचारी अखिलेश माथुर और फरहान हसन, मुख्य आरोपी भानाराम माली व एक दलाल को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

पढ़ें: फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र से RMC में रजिस्ट्रेशन, SOG के हत्थे चढ़ा राजस्थान मेडिकल काउंसिल का कर्मचारी

इन तीन डॉक्टर को पकड़ा: उन्होंने बताया कि जांच के दौरान अपराध प्रमाणित पाए जाने पर चौमूं निवासी दीपक यादव, रामबाग (डीग) निवासी राजू गुर्जर और समूची (अलवर) निवासी नरेश गुर्जर को गिरफ्तार किया है. इन्होंने विदेश से एमबीबीएस करने के बाद लाखों रुपए देकर फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाने वाले गिरोह के जरिए फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए. उस आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया.

दीपक ने साले के जरिए भानाराम से किया संपर्क: उन्होंने बताया कि दीपक यादव ने कजाकिस्तान से एमबीबीएस की. वह साल 2022 में भारत लौटा. इसके बाद उसने एनबीई की एफएमजीई परीक्षा पास करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा. उसने फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले गिरोह के मुख्य सरगना भानाराम से उसके साले विजय सैनी के मार्फत से संपर्क किया और 24 लाख रुपए रुपए में फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का सौदा किया. फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के बाद उसने राजकीय मेडिकल कॉलेज दौसा से इंटर्नशिप की. मुख्य आरोपी भानाराम पहले गिरफ्तार हो चुका है.

पढ़ें: 20-25 लाख लेकर फर्जी FMGE प्रमाण पत्र से इंटर्नशिप का खेल, RMC के तत्कालीन रजिस्ट्रार सहित 18 गिरफ्तार

राजू ने इंद्रराज के जरिए बनवाया प्रमाण पत्र: जांच में सामने आया कि आरोपी राजू गुर्जर ने भी कजाकिस्तान से एमबीबीएस किया. वह 2021 में भारत लौटा और कई बार एफएमजीई परीक्षा दी, लेकिन पास नहीं कर पाया. उसने कजाकिस्तान में अपने साथ पढ़ने वाले नरेश गुर्जर के जरिए दौसा निवासी इंद्रराज गुर्जर से संपर्क किया और 27 लाख रुपए में फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लिया. उसने फर्जी प्रमाण पत्र से राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में इंटर्नशिप की. इंद्रराज गुर्जर को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.

नरेश ने अपना व दूसरे डॉक्टर का बनवाया प्रमाण पत्र: नरेश गुर्जर भी कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर 2021 में वापस आया था. कई बार प्रयास के बाद भी वह एफएमजीई परीक्षा पास नहीं कर पाया. उसने कजाकिस्तान में अपने साथ पढ़ने वाले इंद्रराज सैनी से 23 लाख रुपए में सौदा कर फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवा लिया. उसने फर्जी प्रमाण पत्र से राजकीय मेडिकल कॉलेज अलवर से इंटर्नशिप की है. उसने नरेश और राजू सहित कई अन्य डॉक्टरों के फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र बनवाए हैं.

पढ़ें: मेडिकल सिस्टम में 'घुसपैठ': आरएमसी की भूमिका की जांच करेगी एसओजी और प्रमाण पत्र देने वाले गिरोह पर कसेगी शिकंजा

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