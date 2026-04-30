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OPJS यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लेकर बना स्कूल लेक्चरर, आरोपी को SOG ने दबोचा

SOG के ADG विशाल बंसल ने गुरुवार को बताया कि कानरपुरा (जयपुर) निवासी अशोक यादव को गिरफ्तार किया गया है. वर्तमान में वह सीकर जिले के दिवराला स्थित शहीद गजराज सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि विषय के लेक्चरर के पद पर कार्यरत है.

जयपुर: प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों की जांच कर रही विशेष संचालन दल (SOG) ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री लेकर स्कूल लेक्चरर बने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने बैक डेट में डिग्रियां बनवाकर नौकरी हासिल की. SOG ने उसे पांच दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

आरपीएससी की परीक्षा-2022 में की थी धांधली: ADG ने बताया कि राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राध्यापक-कृषि विज्ञान (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में आरोपी ने निर्धारित योग्यता नहीं होते हुए भी गलत जानकारी दर्ज कर नौकरी हासिल कर ली. जांच में सामने आया कि उसने मिलीभगत कर बीएड और एमएससी (एग्रीकल्चर) की फर्जी डिग्रियां पेश कीं.

बैक डेट में बनवाई फर्जी डिग्रियां: जांच में पता चला कि उसने बीएड की डिग्री 2020-22 और एमएससी एग्रीकल्चर (एग्रोनोमी) की डिग्री 2018-20 की पेश की. उसने दोनों डिग्रियां फर्जी तरीके से बैक डेट में हासिल कीं. बंसल ने बताया कि इस संबंध में SOG ने 5 मार्च, 2026 को मुकदमा दर्ज किया था. आरोपी को 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और गुरुवार को कोर्ट में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है. इस मामले में प्राध्यापक अनीता चौधरी, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज है. पूछताछ में कई नए तथ्य सामने आने की संभावना है.