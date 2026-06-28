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BAMS छात्र ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, अब SOG ने किया गिरफ्तार

एक लाख रुपए में डमी अभ्यर्थी बनने का सौदा हुआ था. मूल अभ्यर्थी पहले गिरफ्तार हो चुका है.

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी.
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी. (सोर्स- एसओजी.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 3:06 PM IST

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जयपुर : राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी), अजमेर की वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. वह लंबे समय से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम है. आरोपी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर में बीएएमएस प्रथम वर्ष का अभ्यर्थी है. इस मामले में आरोपी से पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है.

मूल अभ्यर्थी पहले हो चुका गिरफ्तार : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के आरोप में चोपड़ा की ढाणी (सीकर) निवासी चंद्रभान यादव को गिरफ्तार किया गया है. उसने मूल अभ्यर्थी अनिल कुमार मीना के स्थान पर परीक्षा दी थी. उसने डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के बदले एक लाख रुपए में सौदा किया. मूल अभ्यर्थी अनिल कुमार मीना को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

पढ़ें. लैब असिस्टेंट ने डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, 6 लाख में हुआ सौदा, अब एसओजी ने किया गिरफ्तार

दोनों विषय की परीक्षा में बिठाए डमी अभ्यर्थी : उन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की ओर से वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा-2022 के विज्ञान विषय की परीक्षा 24 दिसंबर, 2022 को आयोजित की गई. जांच में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी अनिल कुमार मीना निवासी काचरोदा (करौली) ने विज्ञान और सामान्य ज्ञान एवं शैक्षणिक विज्ञान विषय की परीक्षा खुद ने नहीं दी. उसकी जगह डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी

भरतपुर में आया था परीक्षा केंद्र : पड़ताल में सामने आया कि 24 दिसंबर, 2022 को मूल अभ्यर्थी अनिल कुमार मीना का विज्ञान विषय का परीक्षा केंद्र भरतपुर में सरस्वती मॉडर्न सीनियर सेकंडरी स्कूल, टेक्नोलॉजी पार्क में आया. उसकी जगह चंद्रभान यादव ने डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी. मूल अभ्यर्थी अनिल कुमार मीना धोखाधड़ी से वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान विषय के पद पर चयनित हो गया. उसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया, चंद्रभान यादव को अनुसंधान अधिकारी एएसपी प्रकाश कुमार शर्मा ने गिरफ्तार कर लिया. चंद्रभान यादव वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर में बीएएमएस प्रथम वर्ष का छात्र है.

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SENIOR TEACHER GRADE II
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BAMS STUDENT ARRESTED

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