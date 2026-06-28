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BAMS छात्र ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, अब SOG ने किया गिरफ्तार

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी. ( सोर्स- एसओजी. )