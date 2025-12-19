ETV Bharat / state

फर्जी डिप्लोमा से हासिल की नौकरी, जयपुर में सहायक अग्निशमन अधिकारी को SOG ने दबोचा

सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन भर्ती-2021 में गड़बड़ी की शिकायत पर एसओजी ने कसा शिकंजा.

Fake Degree Case
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 5:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन भर्ती-2021 में बड़े पैमाने पर फर्जी डिप्लोमा और डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने की शिकायत मिलने पर एसओजी ने इस पूरी भर्ती परीक्षा की जांच शुरू कर दी है. इस भर्ती में फर्जी डिप्लोमा लगाकर सहायक अग्निशमन अधिकारी बनी सोबिया सैयद को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. यह इस मामले में पहली गिरफ्तारी है. इस मामले में आगे और चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता और फर्जी-डिग्री डिप्लोमा के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने की शिकायत मिली है. इस मामले में आरोपी सोबिया सैयद को गिरफ्तार किया गया है. एसओजी की जांच में सामने आया कि आरोपी ने लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता और प्रायोगिक परीक्षा में वास्तविक प्रदर्शन से ज्यादा अंक हासिल किए.

एसओजी के एडीजी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

एक ही समय में अलग-अलग डिग्री-डिप्लोमा किया : यह भी सामने आया कि उसने एक ही शैक्षणिक सत्र में एक से ज्यादा डिग्री डिप्लोमा हासिल किए और दस्तावेज सत्यापन के दौरान भी एक से ज्यादा डिप्लोमा पेश किए. पड़ताल में सामने आया कि वह राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कोटा से नियमित विद्यार्थी के रूप में बीटेक करने के साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग (एनआईएफएसई), नागपुर (महाराष्ट्र) से एक वर्षीय डिप्लोमा भी नियमित विद्यार्थी के तौर पर किया है.

पढ़ें : Year Ender 2025 : पेपर लीक-डमी अभ्यर्थियों पर शिकंजा, फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी का SOG ने किया भंडाफोड़

डिप्लोमा भी दो जगह से लिया, दूरी 900 किमी : उनका कहना है कि आरोपी ने एनआईएफएसई की लिखित परीक्षा का परिणाम आने के बाद दोबारा सब फायर ऑफिसर का डिप्लोमा भी लिया. इसी शैक्षणिक सत्र में सिंघानिया यूनिवर्सिटी (झुंझुनू) से भी सब फायर ऑफिसर का डिप्लोमा हासिल किया. जबकि दोनों संस्थानों के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है. उन्होंने बताया कि आरोपी ने एनआईएफएसई, नागपुर से लिए डिप्लोमा के आधार पर कर्मचारी चयन बोर्ड और स्वायत्त शासन विभाग को गुमराह करते हुए सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद पर नियुक्ति हासिल कर ली.

पढ़ें : जमानत मिलने के बाद फरार हुआ नाइजीरियन नागरिक, SOG ने दो साल बाद मुंबई से पकड़ा

मालवीय नगर जोन में है तैनात : आरोपी वर्तमान में जयपुर के मालवीय नगर जोन में सहायक अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यरत है. उनका कहना है कि इस भर्ती परीक्षा में व्यापक स्तर पर अनियमितताओं और फर्जी डिप्लोमा-दस्तावेजों के आधार पर चयन और परीक्षा व मूल्यांकन प्रक्रिया में मिलीभगत की शिकायत मिली थी. इसके बाद डीआईजी परिस देशमुख की मॉनिटरिंग में जांच की गई. जांच के दौरान स्वायत्त शासन विभाग से भर्ती परीक्षा के सभी दस्तावेज हासिल किए और शारीरिक दक्षता परीक्षा की वीडियो फुटेज का भी परिक्षण किया गया. जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

TAGGED:

FAKE DEGREE CASE
FIREMAIN RECRUITMENT EXAM
ASST FIRE SAFETY OFFICER
अग्निशमन अधिकारी गिरफ्तार
SOG ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.