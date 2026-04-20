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जेईएन पेपर लीक : 30 लाख लेकर टैबलेट पर पढ़ाया लीक पेपर, कोचिंग संचालक गिरफ्तार

एसओजी से बचने के लिए लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी भीमसिंह गिरफ्तार. वह पहले भी गिरफ्त में आ चुका है.

PAPER LEAK CASE
एसओजी की गिरफ्त में आरोपी भीमसिंह (Photo Courtesy: SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 8:06 PM IST

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जयपुर: जूनियर इंजीनियर (जेईएन) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक कोचिंग और कंप्यूटर लैब संचालक को गिरफ्तार किया है. वह एसओजी से बचने के लिए लंबे समय से फरार चल रहा था. उसे गिरफ्तार कर एसओजी ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने मंगलवार को बताया कि जेईएन भर्ती पेपर लीक मामले में कोचिंग और कंप्यूटर लैब संचालक भीम सिंह को गिरफ्तार किया है. वह अलवर जिले के धीरपुरा गांव का रहने वाला है और फिलहाल कोटपूतली-बहरोड़ में कर्मचारी कॉलोनी में रह रहा था.

जिस टैबलेट से पेपर पढ़ाया, वह बेटी को दिया : उन्होंने बताया कि अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी भीमसिंह ने अन्य आरोपियों गणपत मालवाड़ा और भूपेंद्र सारण के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को जयपुर में इकट्ठा किया. जहां लीक पेपर आईपैड-टैबलेट के जरिए परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया. इसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र भेजा गया. आरोपियों ने लीक पेपर पढ़वाने के बदले अभ्यर्थियों से 25 से 30 लाख रुपए लिए. यह रकम गिरोह के लोगों में बंटती थी. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने जिस टैबलेट से पेपर पढ़ाया, वह अपनी बेटी को दे दिया था. इसे एसओजी ने बरामद कर लिया है.

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आरपीएफ में साथ काम किया भीमसिंह और भूपेंद्र ने : जांच में यह भी सामने आया है कि भीमसिंह और भूपेंद्र सारण ने आरपीएफ में साथ काम किया था. भीमसिंह ने आरपीएफ से वीआरएस लेने के बाद बानसूर में कोचिंग संस्थान खोला और जयपुर में ऑनलाइन परीक्षा के लिए कंप्यूटर लैब खोली. वह लीक पेपर पढ़ाने के लिए मोबाइल के बजाय टैबलेट का उपयोग करता था, ताकि एक साथ कई अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया जा सके.

पहले भी हो चुका है गिरफ्तार: एडीजी विशाल बंसल ने कहा कि आरोपी भीमसिंह पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में लिप्त रहा है और वह पहले भी गिरफ्तार हो चुका है. वह जूनियर इंजीनियर (जेईएन) भर्ती परीक्षा-2020, सीएचओ भर्ती परीक्षा-2020, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2022 और हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक में लिप्त पाया गया है. उनका कहना है कि जेईएन भर्ती परीक्षा का पेपर कहां से लीक हुआ, किन लोगों के जरिए किन-किन अभ्यर्थियों तक पहुंचा, इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है.

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दो बार लीक हुआ जेईएन भर्ती परीक्षा का पेपर : उन्होंने बताया कि जेईएन भर्ती परीक्षा का पेपर दो बार लीक हुआ. पहले 2020 में लिखित परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई. इसे लेकर सांगानेर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह परीक्षा 12 सितंबर, 2021 को दोबारा हुई. पेपर लीक गिरोह से जुड़े आरोपियों से पूछताछ और जांच में सामने आया कि दोबारा हुई लिखित परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था. दोबारा पेपर लीक के मामले में मुख्य सरगना जगदीश विश्नोई, गणपत मालवाड़ा, अनिल उर्फ शेरसिंह मीणा और भूपेंद्र सारण के साथ ही गणपतलाल और सुरेश को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है.

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