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जेईएन पेपर लीक : 30 लाख लेकर टैबलेट पर पढ़ाया लीक पेपर, कोचिंग संचालक गिरफ्तार

जयपुर: जूनियर इंजीनियर (जेईएन) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक कोचिंग और कंप्यूटर लैब संचालक को गिरफ्तार किया है. वह एसओजी से बचने के लिए लंबे समय से फरार चल रहा था. उसे गिरफ्तार कर एसओजी ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने मंगलवार को बताया कि जेईएन भर्ती पेपर लीक मामले में कोचिंग और कंप्यूटर लैब संचालक भीम सिंह को गिरफ्तार किया है. वह अलवर जिले के धीरपुरा गांव का रहने वाला है और फिलहाल कोटपूतली-बहरोड़ में कर्मचारी कॉलोनी में रह रहा था.

जिस टैबलेट से पेपर पढ़ाया, वह बेटी को दिया : उन्होंने बताया कि अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी भीमसिंह ने अन्य आरोपियों गणपत मालवाड़ा और भूपेंद्र सारण के साथ मिलकर अभ्यर्थियों को जयपुर में इकट्ठा किया. जहां लीक पेपर आईपैड-टैबलेट के जरिए परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया. इसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र भेजा गया. आरोपियों ने लीक पेपर पढ़वाने के बदले अभ्यर्थियों से 25 से 30 लाख रुपए लिए. यह रकम गिरोह के लोगों में बंटती थी. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने जिस टैबलेट से पेपर पढ़ाया, वह अपनी बेटी को दे दिया था. इसे एसओजी ने बरामद कर लिया है.

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आरपीएफ में साथ काम किया भीमसिंह और भूपेंद्र ने : जांच में यह भी सामने आया है कि भीमसिंह और भूपेंद्र सारण ने आरपीएफ में साथ काम किया था. भीमसिंह ने आरपीएफ से वीआरएस लेने के बाद बानसूर में कोचिंग संस्थान खोला और जयपुर में ऑनलाइन परीक्षा के लिए कंप्यूटर लैब खोली. वह लीक पेपर पढ़ाने के लिए मोबाइल के बजाय टैबलेट का उपयोग करता था, ताकि एक साथ कई अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाया जा सके.