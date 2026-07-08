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हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती : डमी अभ्यर्थी बन परीक्षा देने वाला चढ़ा एसओजी के हत्थे, तीन भर्तियों में भी डमी बनकर दी परीक्षा

आरोपी महेंद्र कुमार ( Source : Rajasthan SOG )