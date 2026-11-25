वनरक्षक भर्ती-2022: रिश्तेदार को नौकरी लगवाने के लिए डमी अभ्यर्थी बिठाकर दिलवाई परीक्षा, आरोपी चढ़ा एसओजी के हत्थे
आरोपी की गिरफ्तारी पर एसओजी ने रखा था 10 हजार रुपए का इनाम.
Published : November 25, 2026 at 4:17 PM IST
जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से साल 2022 में आयोजित वनरक्षक भर्ती परीक्षा में अपने रिश्तेदार को नौकरी लगवाने के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले आरोपी को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गिरफ्तार कर लिया है. उसने अपने रिश्तेदार को नौकरी लगवाने के लिए उसकी जगह किसी ओर को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा दिलवाने की साजिश की. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि वनरक्षक भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा दिलवाने के मामले में लंबे समय से फरार सौरभ मीणा उर्फ टिंकू मीणा को गिरफ्तार किया गया है. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का इनाम रखा था.
मूल अभ्यर्थी और डमी कैंडिडेट पहले पकड़े गए : उन्होंने बताया कि वनरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में धांधली से जुड़े मामले की जांच में पाया गया कि इस भर्ती के एक मूल अभ्यर्थी भारत मीणा (28) निवासी निठार (भरतपुर) खुद लिखित परीक्षा में नहीं बैठा. पड़ताल में सामने आया कि उसकी जगह जालौर के साहू की ढाणी निवासी दिनेश विश्नोई (29) ने डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी. इस मामले में एसओजी मूल अभ्यर्थी भारत मीणा और डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले दिनेश विश्नोई को इस साल 24 अक्टूबर को गिरफ्तार कर चुकी है.
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डमी कैंडिडेट को जयपुर से भरतपुर लेकर गया आरोपी : इस मामले में पहले पकड़े गए मूल अभ्यर्थी भारत और डमी अभ्यर्थी दिनेश से पूछताछ में सामने आया कि सौरभ उर्फ टिंकू भारत का रिश्तेदार लगता है. वह भारत मीणा की जगह परीक्षा देने वाला डमी अभ्यर्थी दिनेश विश्नोई को जयपुर के जगतपुरा से अपने साथ बिठाकर भरतपुर स्थित परीक्षा केंद्र पर ले गया था. उसने मूल अभ्यर्थी की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर वनरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा दिलवाई थी. वह दिनेश के लगातार संपर्क में था.
रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी एसओजी : उन्होंने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वार आयोजित वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में धांधली को लेकर जयपुर स्थित एसओजी थाने में आईपीसी, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम (भर्ती में अनुचित साधनो की रोकथाम के अध्युपाय) 2022 और सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा, डीआईजी भुवन भूषण यादव के सुपरविजन व एसपी सतनाम सिंह के नेतृत्व में अनुसंधान अधिकारी एएसपी सुभाष गोदारा ने आरोपी का लगातार पीछा कर उसे पकड़ने में सफलता हासिल की. उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है.