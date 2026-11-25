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वनरक्षक भर्ती-2022: रिश्तेदार को नौकरी लगवाने के लिए डमी अभ्यर्थी बिठाकर दिलवाई परीक्षा, आरोपी चढ़ा एसओजी के हत्थे

एसओजी की गिरफ्त में आरोपी ( Source : SOG )

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से साल 2022 में आयोजित वनरक्षक भर्ती परीक्षा में अपने रिश्तेदार को नौकरी लगवाने के लिए बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले आरोपी को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने गिरफ्तार कर लिया है. उसने अपने रिश्तेदार को नौकरी लगवाने के लिए उसकी जगह किसी ओर को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा दिलवाने की साजिश की. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि वनरक्षक भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा दिलवाने के मामले में लंबे समय से फरार सौरभ मीणा उर्फ टिंकू मीणा को गिरफ्तार किया गया है. उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार रुपए का इनाम रखा था.

मूल अभ्यर्थी और डमी कैंडिडेट पहले पकड़े गए : उन्होंने बताया कि वनरक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में धांधली से जुड़े मामले की जांच में पाया गया कि इस भर्ती के एक मूल अभ्यर्थी भारत मीणा (28) निवासी निठार (भरतपुर) खुद लिखित परीक्षा में नहीं बैठा. पड़ताल में सामने आया कि उसकी जगह जालौर के साहू की ढाणी निवासी दिनेश विश्नोई (29) ने डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी. इस मामले में एसओजी मूल अभ्यर्थी भारत मीणा और डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले दिनेश विश्नोई को इस साल 24 अक्टूबर को गिरफ्तार कर चुकी है.