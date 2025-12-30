ETV Bharat / state

जासूसी कैमरे और ब्लूटूथ से नकल, कालेर गैंग का सहयोगी जितेंद्र चढ़ा SOG के हत्थे

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने मंगलवार को बताया कि कालेर गैंग के सहयोगी जितेंद्र कुमार बिजारणिया को गिरफ्तार किया गया है. वह एक साल से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का ईनाम था. वह चूरू जिले के कनवारी गांव का रहने वाला है. उसे 3 जनवरी तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है.

जयपुर: प्रतियोगी परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करवाने वाले तुलसाराम कालेर और पौरव कालेर के सहयोगी रहे जितेंद्र कुमार बिजारणिया को मंगलवार को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. उस पर 25 हजार रुपए का ईनाम था. ईओ-आरओ भर्ती और हाईकोर्ट की लिपिक ग्रेड-2 भर्ती परीक्षा में उसने ब्लूटूथ से नकल करवाने में कालेर गैंग की मदद की थी. उसने खुद भी दोनों भर्तियों में ब्लूटूथ की मदद से नकल की थी.

जासूसी कैमरे से कालेर तक पहुंचाया पेपर : उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की लिपिक ग्रेड-2 भर्ती में अभ्यर्थियों को नकल करवाने के लिए पौरव कालेर ने स्पेन से एक जासूसी कैमरा मंगवाया था. इस जासूसी कैमरे के साथ उसने आरोपी जितेंद्र को 12 मार्च 2023 को चूरू की राजकीय सर्वहित करणी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा देने भेजा था. उसने जासूसी कैमरे से पेपर के स्क्रीन शॉट पौरव कालेर तक पहुंचाए और कालेर ने पेपर हल कर अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ के जरिए सवालों के जवाब बताए.

ईओ-आरओ भर्ती में भी की थी नकल : उन्होंने कहा कि ईओ-आरओ भर्ती में ब्लूटूथ से नकल के मामले में जितेंद्र कुमार आरोपी है. उसने 14 मई 2023 को ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा में भी पौरव कालेर की मदद से ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल की थी. ऐसे में वह ईओ-आरओ भर्ती में ब्लूटूथ से नकल के मामले में भी आरोपी है. जिसमें पौरव कालेर ने अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर खुद सालासर की एक होटल में बैठकर ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई थी. हालांकि, खुलासा होने पर यह भर्ती निरस्त कर दी गई. उन्होंने बताया कि आरोपी जितेंद्र को जांच अधिकारी प्रकाश कुमार शर्मा ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 3 जनवरी तक रिमांड पर सौंपा गया है.