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एसआई भर्ती की लिखित परीक्षा में बिछाया जाल, एसओजी ने ऐसे पकड़े 4-5 साल से फरार चल रहे आरोपी

एसओजी ने 15 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जो पहले के मुकदमे में फरार चल रहे थे और एसआई भर्ती परीक्षा देने पहुंचे थे.

SOG Headquarters
एसओजी मुख्यालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 5:10 PM IST

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जयपुर: राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए दो दिन में (4 व 5 अप्रैल को) जहां लाखों अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया. वहीं, एसओजी ने भर्तियों में धांधली के पुराने मुकदमों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया. अलग-अलग जिलों में वांछित आरोपियों की जिलेवार सूची भेजकर एसओजी ने एक-एक नोडल अधिकारी हर जिले में तैनात किया और स्थानीय पुलिस की मदद से पुराने मुकदमों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया. दो दिन में एसओजी ने ऐसे 15 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. जो पहले के मुकदमे में फरार चल रहे थे और एसआई भर्ती-2025 में परीक्षा देने पहुंचे. इनमें से 12 आरोपी बीएसटीसी (प्री-डीएलएड) में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में फरार चल रहे थे. जबकि, एसआई भर्ती-21, पटवारी भर्ती-21 और प्राध्यापक (हिंदी) स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा-2022 में गड़बड़ी के एक-एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

ऐसे बुना जाल, फंस गए आरोपी: एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआई भर्ती-2025 को ध्यान में रखते हुए वांछित आरोपियों की सूची तैयार करवाई गई थी. आईजी अजयपाल लांबा और डीआईजी परिस देशमुख ने जिलेवार सूची सभी एसपी को भेजी. वहीं, एसओजी की ओर से एक नोडल अधिकारी भी हर जिले में भेजा गया. एसओजी ने जिला पुलिस के साथ मिलकर 5 व 6 अप्रैल को कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें 12 आरोपी बीएसटीसी (प्री-डीएलएड) परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में वांछित हैं. जबकि, तीन अन्य आरोपी भी पुराने मामलों में वांछित हैं.

पढ़ें: एसआई भर्ती 2021 : डमी अभ्यर्थी बिठाकर पास की लिखित परीक्षा, 15 लाख में किया सौदा, आरोपी गिरफ्तार

बीएसटीसी परीक्षा में बिठाए थे डमी अभ्यर्थी: उन्होंने बताया कि साल 2019 और 2020 में बीएसटीसी (प्री-डीएलएड) परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में आमलिया (उदयपुर) निवासी जगदीश गमार, लक्ष्मी कुमारी, मन्नालाल भगौरा, मुकेश गमार, चिकलवास (उदयपुर) निवासी जीवतराम मोडिया, खांडी ओबरी (उदयपुर) निवासी लोकेश कुमार, अमरपुरा (उदयपुर) निवासी प्रेम कुमारी, पटेलवाड़ा सारोली (उदयपुर) निवासी राहुल बोडात, हिक्का सारोली (उदयपुर) निवासी संजय कुमार डामोर, भैषाणा (उदयपुर) निवासी विक्रम कुमार, सारोली (उदयपुर) निवासी विशाल कुमार बोडात और रहीमगढ़ (भरतपुर) निवासी रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है.

पढ़ें: SI Recruitment 2021: तीन अभ्यर्थियों की जगह दी डमी परीक्षा, 50 हजार रुपए का इनामी गिरफ्तार

पटवारी भर्ती में 10 लाख लेकर बना डमी अभ्यर्थी: पटवारी भर्ती-2021 में मूल अभ्यर्थी फूल सिंह मीणा के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने का आरोपी पप्पूराम मीणा फरार चल रहा था. उसने 10 लाख रुपए लेकर फूलसिंह की जगह परीक्षा दी थी. मूल अभ्यर्थी फूलसिंह को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है. पप्पूराम सब इंस्पेक्टर भर्ती-2025 में लिखित परीक्षा देने पहुंचा. जिसे एसओजी ने परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई को एसओजी ने जोधपुर पुलिस के साथ मिलकर अंजाम दिया है. आरोपी को 9 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया है.

पढ़ें: SI भर्ती: SOG ने डमी अभ्यर्थी मुहैया करवाने वाले निलंबित शिक्षक को किया गिरफ्तार

कई भर्तियों में बैठा डमी अभ्यर्थी बनकर: वहीं, प्राध्यापक (हिंदी) स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा-2022 में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने का आरोपी महेंद्र कुमार भी एसआई भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा देने आया और एसओजी के हत्थे चढ़ गया. उसने मूल अभ्यर्थी मनोहरलाल की जगह परीक्षा दी थी. मनोहरलाल को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी. अब महेंद्र कुमार को एसओजी और उदयपुर की टीम ने गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि महेंद्र पीटीआई भर्ती परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं में भी मोटी रकम लेकर डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दे चुका है. इन मामलों में अलग से कार्रवाई की जाएगी. उसे मंगलवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया.

एसआई भर्ती-21 का फरार आरोपी पकड़ा: एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी में दर्ज एक मुकदमे की जांच में सामने आया कि अलीनगर (टोंक) निवासी सियाराम मीणा ने अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाने के लिए बिलोता (टोंक) निवासी हनुमान प्रसाद मीणा से 15 लाख रुपए में सौदा किया था. उसने 13 सितंबर, 2021 को दोनों पारियों की परीक्षा में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाए थे. उसे टोंक पुलिस की मदद से एसओजी ने गिरफ्तार किया है.

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