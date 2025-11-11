ETV Bharat / state

शिक्षक बने सचिन की जगह पुष्पेंद्र ने डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, एसओजी ने किया गिरफ्तार

मूल अभ्यर्थी सचिन को एसओजी पहले कर चुकी है गिरफ्तार, उससे पूछताछ में नाम आया सामने.

dummy candidate arrested
डमी के रूप में परीक्षा देने का आरोपी पुष्पेंद्र. (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: शिक्षक (ग्रेड-3) भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षक के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले मूल अभ्यर्थी को एसओजी ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि एसओजी को गोपनीय सूचना मिली कि सचिन कुमार ने खुद परीक्षा नहीं दी. इस सूचना के आधार पर एसओजी ने पिछले दिनों मालोनी (धौलपुर) निवासी सचिन को गिरफ्तार किया. वह राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भोन्दू का पुरा (दौसा) तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत था. सचिन से पूछताछ में सामने आया कि उसने खुद परीक्षा नहीं दी, बल्कि उसकी जगह आम का पुरा (धौलपुर) निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने परीक्षा दी थी.
पढ़ें: डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना सरकारी शिक्षक, अब चढ़ा एसओजी के हत्थे

सचिन की गिरफ्तारी के बाद आइसोलेट हुआ: इस जानकारी के आधार पर एसओजी के एएसपी मोहेश चौधरी के नेतृत्व में टीम ने पुष्पेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है. सचिन की गिरफ्तारी के बाद उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था. प्रारंभिक पूछताछ में उसने सचिन की जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने की बात कबूल की है. अब उससे पूछताछ की जा रही है. वह किसी और परीक्षा में भी डमी अभ्यर्थी बनकर बैठा है या नहीं. इस संबंध में पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है. प्री रीट परीक्षा 2022 और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 25 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी.

TAGGED:

SPECIAL OPERATIONS GROUP
TEACHERS EXAM
ACTION OF SOG
DUMMY CANDIDATE ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने का देसी तरीका! शख्स ने सिर्फ ₹2000 में बना लिया पर्सनल Air Purifier

Gaganyaan मिशन में नई सफलता, पैराशूट टेस्ट में ISRO ने दिखाया दम

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

लॉन्च से पहले ही Oppo Find X9 और Find X9 Pro की कीमत का खुलासा, जानें क्या होंगे फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.