ETV Bharat / state

शिक्षक बने सचिन की जगह पुष्पेंद्र ने डमी अभ्यर्थी बनकर दी परीक्षा, एसओजी ने किया गिरफ्तार

जयपुर: शिक्षक (ग्रेड-3) भर्ती परीक्षा में चयनित शिक्षक के स्थान पर डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले मूल अभ्यर्थी को एसओजी ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था.

सचिन की गिरफ्तारी के बाद आइसोलेट हुआ: इस जानकारी के आधार पर एसओजी के एएसपी मोहेश चौधरी के नेतृत्व में टीम ने पुष्पेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है. सचिन की गिरफ्तारी के बाद उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था. प्रारंभिक पूछताछ में उसने सचिन की जगह डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने की बात कबूल की है. अब उससे पूछताछ की जा रही है. वह किसी और परीक्षा में भी डमी अभ्यर्थी बनकर बैठा है या नहीं. इस संबंध में पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है. प्री रीट परीक्षा 2022 और तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 25 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी.