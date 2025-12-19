ETV Bharat / state

जमानत मिलने के बाद फरार हुआ नाइजीरियन नागरिक, SOG ने दो साल बाद मुंबई से पकड़ा

आरोपी दक्षिणी नाइजीरिया का रहने वाला है. वह मुंबई के गोरेगांव में एक फ्लैट में रह रहा था.

SOG arrested smuggler
स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप मुख्यालय (Photo Courtesy: SOG)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read
जयपुर: स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने नशे की तस्करी के आरोपी नाइजीरियन नागरिक को दो साल बाद पकड़ लिया है. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से वह फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर उसका मुंबई तक पीछा किया और आखिरकार उसे दबोच लिया.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि फरार स्थायी वारंटी चुकुवामा जोसेफ की गिरफ्तारी के लिए डीआईजी परिस देशमुख के निर्देशन में सीआई राजवीर सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. इस टीम ने तकनीकी आधार पर विश्लेषण किया तो पता चला की आरोपी मुंबई में है. इस टीम ने मुंबई तक पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को पकड़ने वाली टीम में हेड कांस्टेबल संतोष मीणा, कांस्टेबल पिंटू लाल और गिरिराज शामिल रहे.

उन्होंने बताया कि आरोपी चुकुवामा जोसेफ को साल 2018 में दस ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा गया था. उसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भिजवा दिया गया. उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है.

दो साल से काट रहा फरारी, अब पहुंचा जेल: कोर्ट से जमानत मिलने पर आरोपी फरार हो गया और पेशी पर नहीं आया. वह दो साल से फरारी काट रहा था. इसके चलते उसके खिलाफ कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया. उन्होंने बताया कि आरोपी दक्षिणी नाइजीरिया का रहने वाला है. वह मुंबई के गोरेगांव में एक फ्लैट में रह रहा था. उसे एसओजी ने मुंबई से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे जेल भिजवा दिया गया है.

