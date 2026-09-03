ETV Bharat / state

लाइक, कमेंट, शेयर और लड़कियों को इम्प्रेस करना पड़ा भारी, 'फर्जी मेजर' गिरफ्तार

हल्द्वानी में सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताने का मामला सामने आया है. मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने 1 सितंबर को नैनीताल पुलिस की एसओजी टीम को सूचना दी कि रोहित सिंह मेहता नाम का युवक सोशल मीडिया पर खुद को भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स का मेजर बताकर सेना की वर्दी में तस्वीरें और फर्जी पहचान पत्र प्रदर्शित कर रहा है. जांच में उसके भारतीय सेना में होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला.

हल्द्वानी: एक युवक को सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कानून तोड़ना भारी पड़ गया. हल्द्वानी में सोशल मीडिया पर खुद को भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स का मेजर बताने वाले युवक का नैनीताल पुलिस ने पर्दाफाश किया है. मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली सूचना के बाद एसओजी ने कार्रवाई करते हुए रोहित सिंह मेहता नाम के युवक को हिरासत में लिया. आरोप है कि उसने इंटरनेट और AI की मदद से सेना की वर्दी वाली तस्वीरें और फर्जी आर्मी आईडी तैयार कर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी. जिसके बाद नैनीताल पुलिस हरकत में आई.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नैनीताल के एसएसपी ने एसओजी प्रभारी मोहन सिंह सौन और उनकी टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए. संबंधित मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की. लोकेशन के आधार पर पुलिस को पता चला कि रोहित सिंह मेहता हल्द्वानी के बिरला ओपस पेंट के गोदाम में काम करता है. जिसके बाद उसे हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई. आरोपी युवक ने पुलिस को बताया कि उसने इंटरनेट और सोशल मीडिया से भारतीय सेना के अधिकारियों की वर्दी वाली तस्वीरें हासिल की और एआई की मदद से मॉर्फ्ड तस्वीरें तैयार कीं.

मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जनपद पुलिस को सूचना दी थी कि एक व्यक्ति फर्जी आईडी बनाकर सोशल मीडिया में पैरा कमांडो की फोटो अपलोड कर रहा है. सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी फोटो वीडियो के माध्यम से महिलाओं को लुभाता था. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.

-मंजू नाथ टीसी,एसएसपी-

आरोप है कि इन तस्वीरों में खुद को भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स का मेजर दिखाकर उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. पूछताछ में युवक ने इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग बढ़ाना और युवतियों को प्रभावित करना बताया. एसओजी ने युवक के कब्जे से दो स्मार्ट मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेना के अधिकारी की वर्दी वाली फोटो और वीडियो तथा फर्जी प्रतीत होने वाला आर्मी आईडी कार्ड बरामद किया है. पुलिस ने भारतीय सेना के अधिकारी का प्रतिरूपण कर फर्जी पहचान प्रदर्शित करने और धोखाधड़ी के मामले में हल्द्वानी कोतवाली में बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

पढ़ें-सोशल मीडिया बनी चुनौती, वीडियो लाइक और शेयर करते समय रहें सावधान, वरना जाना पड़ सकता है जेल