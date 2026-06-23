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OMR शीट फर्जीवाड़ा: दो नंबर वाले अभ्यर्थी के 191 और चार नंबर वाले अभ्यर्थी के 165 नंबर, अब दोनों गिरफ्तार

प्रयोगशाला सहायक भर्ती में OMR शीट स्कैनिंग करने वाली कंपनी के कार्मिकों ने 27 अभ्यर्थियों को अनुचित फायदा पहुंचाया था.

Accused Mahendra Kumar Meena and Devendra Singh Gurjar
आरोपी महेंद्र कुमार मीना (बाएं) और देवेंद्र सिंह गुर्जर (Source - SOG)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 8:14 PM IST

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जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की प्रयोगशाला सहायक भर्ती में OMR शीट में फर्जीवाड़ा कर अभ्यर्थियों के चयन के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक अभ्यर्थी को महज दो नंबर मिले. लेकिन OMR शीट में फर्जीवाड़ा कर उसके 191 नंबर किए गए. जबकि दूसरे अभ्यर्थी के चार नंबर की जगह 165 नंबर कर दिए. दोनों का अंतिम रूप से चयन भी हो गया. जांच में कारगुजारी सामने आने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि नांगललाट (करौली) निवासी 31 वर्षीय महेंद्र कुमार मीना और नादना (दौसा) निवासी 28 वर्षीय देवेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है. वे OMR शीट स्कैन करने वाली एजेंसी के कर्मचारियों से मिलीभगत कर शीट में हेराफेरी करवाकर चयनित हुए हैं.

दोनों आरोपियों से पूछताछ और अनुसंधान जारी: पड़ताल में सामने आया कि स्कैनिंग के दौरान हेराफेरी कर महेंद्र कुमार मीना के 165 अंक आना बताया गया. जबकि चयन बोर्ड ने OMR शीट की दुबारा स्कैनिंग की, तो उसके चार नंबर ही आए. इसी प्रकार स्कैनिंग के दौरान देवेंद्र सिंह गुर्जर के 191 नंबर बताए गए. जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दुबारा OMR शीट की स्कैनिंग करवाई गई, तो उसे दो अंक ही मिले. इस मामले में दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही थी. अब एसओजी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. इन दोनों से पूछताछ और मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है.

पढ़ें: OMR शीट में हेराफेरी कर अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाने का खेल, कर्मचारी चयन बोर्ड के दो अधिकारियों सहित 5 गिरफ्तार

दो कर्मचारी और कार्यकारी निदेशक पहले गिरफ्तार: उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के संबंध में एसओजी में एक मुकदमा दर्ज किया गया. जांच में सामने आया कि परीक्षा में OMR शीट स्कैनिंग करने वाली एजेंसी राभव लिमिटेड के कर्मचारियों विनोद कुमार गौड़ और शादान खान ने 27 अभ्यर्थियों की OMR शीट में कांट-छांट कर अनुचित तरीके से अनंतिम रूप से चयनित करवा दिया. इस मामले में राभव लिमिटेड के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़, शादान खान और कंपनी के कार्यकारी निदेशक रामप्रवेश सिंह को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.

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LAB ASSISTANT RECRUITMENT EXAM
2 ACCUSED OF TAMPERING OMR NABBED
SOG ACTION IN OMR SHEET TAMPERING
OMR SHEET FRAUD
TAMPERING WITH OMR SHEETS

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