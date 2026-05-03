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स्कूल लेक्चरर और पीटीआई भर्ती में डमी कैंडिडेट का खेल, कमजोर अभ्यर्थियों ने लाखों में सौदा कर होशियार युवकों को परीक्षा में बिठाया

तीन भर्तियों में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में एसओजी ने चार आरोपी दबोचे.

एसओजी मुख्यालय
एसओजी मुख्यालय (file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 11:01 AM IST

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जयपुर : राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों पर एसओजी का एक्शन जारी है. अब एसओजी ने स्कूल लेक्चरर और पीटीआई भर्ती में पढ़ाई में कमजोर अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बिठाने के तीन और मामलों का खुलासा किया है. इनमें प्राध्यापक हिंदी (स्कूल शिक्षा) के दो और पीटीआई भर्ती का एक मामला शामिल है. इन मामलों में एसओजी ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि इन तीनों भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों की पहचान करना कठिन था. आरोपियों ने बड़ी सावधानी से हेरफेर किया था. लेकिन एसओजी द्वारा विकसित किए गए खास सॉफ्टवेयर और डीआईजी परिस देशमुख के उन्नत तकनीकी विश्लेषण से इनका खुलासा हो पाया.

पांच लाख में शिक्षक ने दी डमी बनकर परीक्षा : एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरपीएससी की प्राध्यापक हिंदी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में शिक्षक मनोहर लाल ने अभ्यर्थी देराम की जगह पांच लाख रुपए लेकर परीक्षा दी. मनोहर सरकारी स्कूल में वरिष्ठ शिक्षक है. उसे एसओजी ने गिरफ्तार किया है. पूछताछ में सामने आया है कि देराम पढ़ाई में कमजोर था. इसलिए उसने शिक्षक मनोहर को परीक्षा में बिठाया. दोनों के बीच पांच लाख में सौदा हुआ और प्रवेश पत्र में फोटो बदलकर मनोहर ने परीक्षा दी. कोचिंग के दौरान दोनों संपर्क में आए थे. मुख्य आरोपी देराम फरार है. जिसकी तलाश जारी है.

आरोपी अशोक जानी
आरोपी अशोक जानी (फोटो सोर्स- राजस्थान एसओजी.)

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डमी अभ्यर्थी सुनील विश्नोई
डमी अभ्यर्थी सुनील विश्नोई (फोटो सोर्स- राजस्थान एसओजी.)

पूर्व सैनिक ने 7.5 लाख में बिठाया डमी अभ्यर्थी : दूसरा मामला भी प्राध्यापक हिंदी (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 से जुड़ा है. इसमें डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने वाले अशोक जानी को गिरफ्तार किया गया है. पड़ताल में सामने आया कि मूल अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक रामूराम ने अशोक को डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बिठाने के लिए 7.5 लाख रुपए में सौदा किया. प्रवेश पत्र की फोटो और अटेंडेंस शीट में हेरफेर कर अशोक परीक्षा में बैठा. ये दोनों भी कोचिंग के दौरान आपस में संपर्क में आए थे. मूल अभ्यर्थी रामूराम को पहले गिरफ्तार किया गया. अब डमी अभ्यर्थी अशोक एसओजी के हत्थे चढ़ा है.

डमी अभ्यर्थी मनोहर लाल
डमी अभ्यर्थी मनोहर लाल (फोटो सोर्स- राजस्थान एसओजी.)

अध्यापक ने दी डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा : इसी प्रकार पीटीआई भर्ती-2002 में भी डमी अभ्यर्थी का खेल हुआ. इसमें तृतीय श्रेणी शिक्षक सुनील ने मूल अभ्यर्थी विमल कुमार पाटीदार के बदले परीक्षा दी. दोनों के बीच छह लाख रुपए में सौदा हुआ. पड़ताल में सामने आया कि विमल पढ़ाई में कमजोर था. उसे परीक्षा पास करने की संभावना कम दिखी. उसने बिचौलिए अनिल विश्नोई के जरिए डमी की तलाश की. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अनिल ने अपने परिचित सुनील को डमी अभ्यर्थी बन परीक्षा देने के लिए तैयार किया और 1.5 लाख रुपए एडवांस दिए. इस मामले में बिचौलिए अनिल और डमी अभ्यर्थी सुनील को गिरफ्तार किया गया है.

बिचौलिया अनिल विश्नोई
बिचौलिया अनिल विश्नोई (फोटो सोर्स- राजस्थान एसओजी.)

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शुचिता और पारदर्शिता से नहीं होगा समझौता : एडीजी विशाल बंसल ने बताया, तीनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इन मामलों की जांच एसओजी की कोटा यूनिट के एएसपी तरुण सोमानी कर रहे हैं. अन्य आरोपियों और डमी अभ्यर्थी बिठाने वाले नेटवर्क को लेकर पड़ताल जारी है. उन्होंने साफ किया कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता के साथ किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा.

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