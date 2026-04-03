SI Exam: परीक्षा में धांधली की जानकारी देने पर एक लाख रुपए का ईनाम देगी SOG, 5 अप्रैल से है एग्जाम
राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए 5-6 अप्रैल को होगी लिखित परीक्षा. एसओजी रख रही कड़ी नजर.
Published : April 3, 2026 at 3:06 PM IST
जयपुर : राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) के पद पर भर्ती के लिए राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से लिखित परीक्षा का आयोजन 5-6 अप्रैल को प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर करवाया जा रहा है. इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा देने वालों पर राजस्थान के स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) की कड़ी नजर है. इस भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली की पुख्ता जानकारी देने वालों को एसओजी की ओर से एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.
सही जानकारी देने वालों को नकद पुरस्कार : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने कहा, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2025 का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर करवाया जा रहा है. पेपर लीक करने, ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करवाने और डमी अभ्यर्थियों को बिठाकर परीक्षा दिलवाने वाले आपराधिक तत्वों पर एसओजी की कड़ी नजर है. ताकि परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं हो. इस परीक्षा में धांधली करने वाले अपराधियों के बारे में सही जानकारी देने वालों को एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा.
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एसओजी ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर : उन्होंने बताया कि पेपर लीक, ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करवाने और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा में धांधली करने वाले अपराधियों के बारे में एसओजी के वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9530429258 पर मैसेज कर दी जा सकती है. ऐसे आपराधिक तत्वों के बारे में जानकारी देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. उन्होंने बताया कि पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम फैसला एडीजी (एसओजी) का होगा.
एसआई भर्ती-2021 में बड़े पैमाने पर धांधली पकड़ी : साल 2021 में हुई एसआई भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली के मामले सामने आए हैं. इस परीक्षा का पेपर लीक किया गया और डमी अभ्यर्थी बिठाकर कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की और थानेदार बन गए. एसओजी ने इस मामले का खुलासा कर धांधली करने वालों पर शिकंजा कसा है. एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि अब तक 63 ट्रेनी एसआई, छह चयनित एसआई सहित कुल 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. एसओजी इस मामले की लगातार गहनता से जांच कर रही है.
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