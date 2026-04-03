ETV Bharat / state

SI Exam: परीक्षा में धांधली की जानकारी देने पर एक लाख रुपए का ईनाम देगी SOG, 5 अप्रैल से है एग्जाम

राजस्थान एसओजी ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) के पद पर भर्ती के लिए राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से लिखित परीक्षा का आयोजन 5-6 अप्रैल को प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर करवाया जा रहा है. इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा देने वालों पर राजस्थान के स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) की कड़ी नजर है. इस भर्ती परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली की पुख्ता जानकारी देने वालों को एसओजी की ओर से एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. सही जानकारी देने वालों को नकद पुरस्कार : एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने कहा, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2025 का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर करवाया जा रहा है. पेपर लीक करने, ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करवाने और डमी अभ्यर्थियों को बिठाकर परीक्षा दिलवाने वाले आपराधिक तत्वों पर एसओजी की कड़ी नजर है. ताकि परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं हो. इस परीक्षा में धांधली करने वाले अपराधियों के बारे में सही जानकारी देने वालों को एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा. इसे भी पढ़ें: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती: डमी अभ्यर्थी बनकर लिखित परीक्षा देने वाला दस हजार का इनामी गिरफ्तार