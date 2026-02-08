ETV Bharat / state

भर्ती परीक्षाओं में डमी बिठाकर धांधली, 2000 अभ्यर्थी SOG के राडार पर, हर दिन मिल रही शिकायत

भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों में लगातार शिकंजा कस रही है एसओजी.

एसओजी मुख्यालय.
एसओजी मुख्यालय. (ETV Bharat Jaipur)
Published : February 8, 2026 at 4:48 PM IST

जयपुर : राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर एसओजी एक्शन में है. भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल करने वालों पर एसओजी लगातार शिकंजा कस रही है. अब एसओजी भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामलों में खास फोकस कर रही है. भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ इस लड़ाई में लोग आगे आकर एसओजी की मदद कर रहे हैं और हेल्पलाइन के जरिए धांधली की जानकारी एसओजी तक पहुंचा रहे हैं. एसओजी के एडीजी विशाल बंसल का कहना है कि एसओजी जो कार्रवाई कर रही है. इसमें प्रदेश के लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है. लोगों के सहयोग से ही एसओजी को कई अहम जानकारियां मिल रही हैं.

सूचनाओं का विश्लेषण कर रही एसओजी : उन्होंने बताया कि उनके निजी मोबाइल नंबर पर और एसओजी की हेल्पलाइन पर हर दिन 25-50 जानकारी आ रही है. एसओजी की टीम इन सूचनाओं का लगातार विश्लेषण कर रही है. इनमें करीब दो हजार शिकायतें ऐसी हैं, जिनमें डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने और नौकरी हासिल करने की बात सामने आई हैं. इन शिकायतों की जांच करवाई जा रही है. एसओजी इन अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड विभिन्न एजेंसियों से ले रही है.

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल (ETV Bharat Jaipur)

हेल्पलाइन पर ज्यादा शिकायतें डमी अभ्यर्थी की : परीक्षा के रिकॉर्ड की अभी नौकरी कर रहे लोगों के रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है और हर एक शिकायत पर एक-एक कर गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले दिनों हुए ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसे मामले लगातार सामने आने के बाद काफी हद तक अब परीक्षा की प्रक्रिया को बदला भी गया है ताकि परीक्षा में डमी अभ्यर्थी नहीं बैठ पाए.

पहले प्रवेश पत्र पर लिखा होता सिर्फ रोल नंबर : उन्होंने कहा कि परीक्षा के प्रवेश पत्र भी ऐसे बनाए जा रहे हैं, जिनमें अभ्यर्थी की पूरी जानकारी आती है. लाइव फोटो और बायोमेट्रिक निशान भी लिए जा रहे हैं, जबकि पहले परीक्षा केंद्र पर इंविजिलेटर के पास सिर्फ रोल नंबर आता था. अभ्यर्थी का नाम भी नहीं आता था. ऐसे में कोई दूसरा युवक डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देता था तो पता लगाना मुश्किल हो जाता था. इस गड़बड़ी को देखते हुए प्रवेश पत्र में फोटो आने लगी, लेकिन पहले फोटो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, जिससे अंतर करना मुश्किल होता था.

अब परीक्षा की प्रक्रिया में बदलाव : जब प्रवेश पत्र पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आने लगी तो जालसाजी करने वाले लोग मूल अभ्यर्थी की फोटो और डमी अभ्यर्थी की फोटो मिक्स करके प्रवेश पत्र पर लगवाने लगे ताकि परीक्षा केंद्र पर आसानी से पहचाना नहीं जा सके. अब हर प्रवेश पत्र पर आवेदन के समय ली गई लाइव फोटो भी प्रिंट होती है. बायोमेट्रिक जांच भी की जाती है. इससे डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करना मुश्किल हुआ है. एसओजी जो लगातार कार्रवाई कर रही है. उसका भी मैसेज साफ है कि कोई व्यक्ति अगर डमी अभ्यर्थी बिठाकर नौकरी हासिल भी कर लेता है तो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा.

दो तरह से होता है डमी बिठाने का खेल : उन्होंने बताया कि डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के मामलों में दो तरह से खेल किया जा रहा है. कई ऐसी गैंग हैं जो अभ्यर्थियों से रुपए लेकर होशियार युवक को डमी अभ्यर्थी बनाकर परीक्षा दिलवाते हैं. अभ्यर्थी को भी यह पता नहीं होता कि उसकी जगह कौन परीक्षा में बैठा. कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं, जिनमें मूल अभ्यर्थी और डमी अभ्यर्थी एक-दूसरे के परिचित होते हैं. कुछ मामलों में दोनों आपस में रिश्तेदार होते हैं. किसी अभ्यर्थी की जगह उसके भाई या अन्य रिश्तेदार के परीक्षा देने के मामले भी सामने आए हैं. कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं, जिनमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला गांव का होशियार युवक अन्य लोगों की जगह परीक्षा देता है.

SOG ACTION AGAINST CHEATING
CHEATING IN RECRUITMENT EXAMS
भर्ती परीक्षाओं में डमी
DUMMY CANDIDATES CASE

