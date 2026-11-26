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सीबीगंज बनेगा यूपी का नया IT हब, युवाओं को नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा हैदराबाद, बेंगलुरु

बरेली: कभी औद्योगिक इकाई की पहचान रखने वाले बरेली में अब उद्योग का नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद जगी है. रबर फैक्ट्री, विमको और आईटीआर जैसी औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के बाद, अब इस क्षेत्र में आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग के जरिए नए संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं.

सीबीगंज में 18 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से तैयार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) सेंटर का बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उद्घाटन किया. यह देश का 75वां एसटीपीआई सेंटर है और यूपी का सांतवा.

उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि पहले बरेली के युवाओं को छोटे उद्योगों और सॉफ्टवेयर कंपनी से जुड़ने के लिए नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों में जाना पड़ता था. अब उन्हें अपने शहर में ही तमाम तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

इस सेंटर में युवा अपने स्टार्टअप शुरू करने के साथ ही नए आइडिया, रिसर्च और तकनीक पर काम कर सकेंगे. इसके अलावा, आईटी कंपनियां यहां बिजनेस मीटिंग और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां भी कर सकेंगी.



उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि इन सुविधाओं को कम खर्च में उपलब्ध कराया जाए, ताकि छोटे कारोबारी इसका लाभ उठा सकें. उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेमीकंडक्टर और मोबाइल फोन निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी काम हो रहा है. इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया.

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन (Photo credit: ETV Bharat)

सीबीगंज में 18.5 करोड़ से बना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (Photo credit: ETV Bharat)

कार्यक्रम के बाद राज्यसभा सांसद श्रुति गंगवार ने कहा कि एसटीपीआई सेंटर को तैयार कराने में केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच लंबे समय तक समन्वय रहा है. इससे बरेली के युवाओं के सामने रोजगार और कारोबार के नए अवसर खुलेंगे. उन्होंने युवाओं से नौकरी तलाशने के साथ ही अपनी कंपनियां शुरू करने की भी अपील की, उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग को सिर्फ एक इन्फ्रास्ट्रक्चर न समझें, बल्कि इसे अपने सपनों और कारोबार को साकार करने का माध्यम बनाएं. विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है.एसटीपीआई सेंटर शुरू होने से बरेली के युवाओं, आईटी प्रोफेशनल्स और छोटे कारोबारियों को स्थानीय स्तर पर तकनीकी सुविधाएं मिलने का रास्ता खुलेगा, सीबीगंज के औद्योगिक इतिहास के बीच यह सेंटर नए दौर की शुरुआत का प्रतीक बन सकता है. हालांकि इसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि यहां कितने स्टार्टअप स्थापित होते हैं, कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है और कितने छोटे कारोबारी तकनीक के सहारे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाते हैं.

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