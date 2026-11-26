सीबीगंज बनेगा यूपी का नया IT हब, युवाओं को नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा हैदराबाद, बेंगलुरु
सीबीगंज में 18.5 करोड़ से बना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 6:47 PM IST
बरेली: कभी औद्योगिक इकाई की पहचान रखने वाले बरेली में अब उद्योग का नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद जगी है. रबर फैक्ट्री, विमको और आईटीआर जैसी औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के बाद, अब इस क्षेत्र में आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग के जरिए नए संभावनाओं के दरवाजे खुल रहे हैं.
सीबीगंज में 18 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से तैयार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) सेंटर का बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने उद्घाटन किया. यह देश का 75वां एसटीपीआई सेंटर है और यूपी का सांतवा.
इस सेंटर में युवा अपने स्टार्टअप शुरू करने के साथ ही नए आइडिया, रिसर्च और तकनीक पर काम कर सकेंगे. इसके अलावा, आईटी कंपनियां यहां बिजनेस मीटिंग और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां भी कर सकेंगी.
उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि इन सुविधाओं को कम खर्च में उपलब्ध कराया जाए, ताकि छोटे कारोबारी इसका लाभ उठा सकें. उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सेमीकंडक्टर और मोबाइल फोन निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी काम हो रहा है. इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया.
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