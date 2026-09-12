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गोरखपुर में बंद कमरे में मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शव; 4 दिन से बाहर नहीं निकला था युवक

गोरखपुर: सहारा स्टेट के मल्हार स्थित मकान नंबर 2/202 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक त्रिपाठी (45) का शव सोफे पर पड़ा मिला. पिछले चार दिनों से मकान बंद था. शुक्रवार सुबह के वक्त घर से उठ रही दुर्गंध से पड़ोसियों को आशंका हुई तो पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही खोराबार पुलिस मौके पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था. इसे पुलिस ने खुलवाया. जब पुलिस टीम अंदर दाखिल हुई तो सोफे पर मृत अवस्था में अभिषेक त्रिपाठी का शव मिला. शव कई दिन पुराना होने की वजह से डीकंपोज हो रहा था. पुलिस के साथ मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्रित किया है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, कुशीनगर जिले के तुर्कपट्टी के महासोन गांव निवासी अभिषेक त्रिपाठी पेशे से इंजीनियर थे. वह यहां अकेले रहकर वर्क फ्रॉम होम करते थे. पुलिस ने घटना की जानकारी उनके परिजनों को दे दी है. अभिषेक त्रिपाठी के पिता साभा त्रिपाठी रेलवे में इंजीनियर थे. उनके तीन बेटे और एक बेटी में अभिषेक दूसरे नंबर के बेटे थे.