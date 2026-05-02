लाखों का पैकेज और शाम को फूड स्टॉल, फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं फरीदाबाद इंजीनियर की कहानी
कहते हैं कि डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन हुनर और जुनून आपको पहचान दिलाता है. फरीदाबाद के रचित इसका जीता-जागता उदाहरण हैं.
Published : May 2, 2026 at 3:17 PM IST
फरीदाबाद: सेक्टर-28 मार्केट में शाम ढलते ही जब 'वाह तंदूर' स्टॉल पर भीड़ उमड़ती है, तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि लोगों को खाना सर्व करने वाला शख्स दिन में लाखों के पैकेज वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कुर्सी संभालता है. ये कहानी है रचित मदान की, जिन्होंने परिवार की जिद पर इंजीनियरिंग की डिग्री तो ली, लेकिन अपने अंदर के 'कुक' को कभी मरने नहीं दिया. आज रचित ना केवल एक बड़ी आईटी कंपनी में सफल कोडर हैं, बल्कि अपने बचपन के शौक को एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदलकर समाज की बनी-बनाई धारणाओं को चुनौती दे रहे हैं.
फरीदाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फूड स्टॉल: रचित मदान पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. वो एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं. उनका लाखों रुपये का पैकेज है. इसके बावजूद रचित हर शाम सेक्टर 28 हुडा मार्केट में फूड स्टॉल लगाते हैं. दिन में रचित कंपनी में काम करते हैं और शाम को वो 'वाह तंदूर' नाम से फूड स्टॉल लगाते हैं. दरअसल बचपन से ही रचित मदान को नए-नए व्यंजन बनाने का शौक था.
कुकिंग का जुनून: रचित ने बताया कि बचपन में उनकी मां अक्सर उन्हें किचन में जाने से रोकती थी और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहती थी. परिवार में सभी इंजीनियर थे. इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए रचित ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, लेकिन उनके अंदर का कुक कभी शांत नहीं हुआ. यही वजह है कि वो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी के साथ फूड स्टॉल लगा रहे हैं.
दिन में कोडिंग, शाम को कुकिंग: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान इंजीनियर रचित मदन ने अपनी कहानी साझा की. रचित ने बताया कि "मुझे बचपन से ही कुकिंग का शौक था. जब भी मुझे समय मिलता, मैं किचन में जाकर नए-नए व्यंजन बनाने लगता था. हालांकि, उस समय घरवाले अक्सर मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह देते और कुकिंग से दूर रहने को कहते थे, लेकिन मेरा ये जुनून समय के साथ और भी मजबूत होता गया. मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी की और इसके बाद इंजीनियरिंग के लिए रुड़की में दाखिला लिया. पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करने लगा, लेकिन मन में हमेशा कुछ अलग करने की इच्छा बनी रही. खाना बनाकर लोगों को खिलाना मुझे अच्छा लगता था."
शुरुआत में हुई परेशानी: रचित ने बताया कि "एक दिन जब मैं किचन में कुछ बनाने जा रहा था, तो मेरी मां ने मजाक में कहा कि किचन गंदा मत करो, जो करना है बाहर जाकर करो. मां की यही बात मेरे लिए प्रेरणा बन गई. तब मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस शौक को एक नई दिशा दी जाए. ऑफिस से लौटने के बाद मेरे पास जो खाली समय होता था, उसे मैंने सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया और एक फूड स्टॉल लगाने का फैसला किया. शुरुआत में मुझे थोड़ी घबराहट भी हुई. मेरे मन में ये सवाल था कि लोग क्या कहेंगे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर स्टॉल लगा रहा है, लेकिन मैंने इन बातों की परवाह नहीं की और अपने इस ड्रीम को अपने घर वालों के साथ साझा किया. जिसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. धीरे-धीरे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा और मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता गया."
इजीनियर नहीं बनना चाहते थे रचित: रचित ने बताया कि "मेरा सपना कभी इंजीनियर बनने का नहीं था, लेकिन परिस्थितियों और परिवार में अधिकतर लोगों के इंजीनियर होने की वजह से मैंने ये रास्ता चुना. इसके अलावा, मैं एक ड्रमर भी हूं और मुझे संगीत से भी बेहद लगाव है. आज रचित को इस बात की बेहद खुशी है कि वो अपने बचपन के शौक को अपना पेशा बना पाए हैं. ऑफिस से लौटते ही वो सीधे अपने स्टॉल पर पहुंच जाते हैं और अपने हाथों से हाइजीनिक व स्वादिष्ट फास्ट फूड बनाकर लोगों को खिलाते हैं. अब उन्हें ना सिर्फ लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बल्कि उनकी आय भी पहले से बेहतर हो गई है."
शाम होती ही लगती है भीड़: वहीं रचित के स्टॉल पर फास्ट फूड लेने आए विक्की ने बताया कि "इनका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा है, हाइजीनिक तरीके से भी बनाते हैं और सस्ता भी है, इसलिए मैं यहां पर मोमोज लेने के लिए आया हूं. एक प्लेट खा चुका हूं. दूसरा प्लेट बनवा रहा हूं. कुल मिलाकर इनका स्वाद दूसरों से बिल्कुल अलग और बेहतर है."
क्या है रचित मदान की स्टॉल में खास: दरअसल रचित मदान फास्ट फूड बनाते हैं. जिसमें मोमोज प्रमुख है. तंदूरी ग्रेवी और मलाई ग्रेवी मोमोज को लोग काफी पसंद करते हैं. जिनकी कीमत 150 के आसपास है.
ये भी पढ़ें- क्यों जाना अमेरिका-कनाडा? कुरुक्षेत्र में युवक ने दिखाई नई राह, पराठे का स्वाद चखा हर महीने कर रहा लाखों की कमाई
ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ का "बबलू शाह पराठे वाला" बना फूड लवर्स की पहली पसंद, सुबह से लगी रहती है ग्राहकों की भीड़