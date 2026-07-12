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गुरुग्राम में छत्तीसगढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गर्लफ्रेंड की चाकू से हत्या की, खुद भी की खुदकुशी

हरियाणा के गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक ने अपनी महिला मित्र की हत्या कर खुदकुशी कर ली.

Software engineer kills female friend and commits suicide in Gurugram
गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गर्लफ्रेंड की चाकू से हत्या की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 12, 2026 at 8:15 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 8:27 PM IST

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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली और खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी ही महिला मित्र की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी इंजीनियर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा और खुदकुशी कर ली. एक ही झटके में दो हंसते-खेलते परिवारों के चिराग बुझ गए. पुलिस अब इस खूनी खेल के पीछे की असल वजह तलाशने में जुट गई है.

इशाका पर चाकू से वार : दरअसल ये पूरी खौफनाक दास्तान गुरुग्राम के सेक्टर-55 इलाके की है. मृतकों की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक और उसकी महिला मित्र इशाका के रूप में हुई है. पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, श्रेष्ठ और इशाका एक-दूसरे को काफी समय से जानते थे. ​बीते दिन इशाका, सेक्टर-55 स्थित श्रेष्ठ के फ्लैट पर पहुची. वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि श्रेष्ठ ने आपा खो दिया. उसने कमरे में रखे चाकू से इशाका पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर दिए. इशाका खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया.

गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गर्लफ्रेंड की चाकू से हत्या की (ETV Bharat)

पुलिस के उड़े होश : इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब इशाका के परिजनों ने उसे लगातार कई फोन किए. जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो अनहोनी की आशंका में परिजनों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी. पुलिस जब सेक्टर-55 के उस फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, तो अंदर का मंजर देखकर पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए. कमरे के फर्श पर इशाका का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था. अभी पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी रेलवे पुलिस से एक और इनपुट मिला.

हत्या के बाद की खुदकुशी : रेलवे पुलिस ने बताया कि एक युवक ने आत्महत्या कर ली है. जब पुलिस ने दोनों मामलों के तार जोड़े, तो पता चला कि खुदकुशी करने वाला युवक कोई और नहीं, बल्कि इशाका की हत्या करने वाला श्रेष्ठ मलिक ही था. ​फिलहाल पुलिस ने श्रेष्ठ और इशाका, दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से तमाम सबूत और साक्ष्य जुटाए हैं. मृतक सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और गुरुग्राम की कंपनी में काम करता था.

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Last Updated : July 12, 2026 at 8:27 PM IST

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