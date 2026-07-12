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गुरुग्राम में छत्तीसगढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गर्लफ्रेंड की चाकू से हत्या की, खुद भी की खुदकुशी

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम से एक बेहद ही दिल दहला देने वाली और खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी ही महिला मित्र की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी इंजीनियर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचा और खुदकुशी कर ली. एक ही झटके में दो हंसते-खेलते परिवारों के चिराग बुझ गए. पुलिस अब इस खूनी खेल के पीछे की असल वजह तलाशने में जुट गई है.

इशाका पर चाकू से वार : दरअसल ये पूरी खौफनाक दास्तान गुरुग्राम के सेक्टर-55 इलाके की है. मृतकों की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर श्रेष्ठ मलिक और उसकी महिला मित्र इशाका के रूप में हुई है. पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, श्रेष्ठ और इशाका एक-दूसरे को काफी समय से जानते थे. ​बीते दिन इशाका, सेक्टर-55 स्थित श्रेष्ठ के फ्लैट पर पहुची. वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि श्रेष्ठ ने आपा खो दिया. उसने कमरे में रखे चाकू से इशाका पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार कर दिए. इशाका खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया.

गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने गर्लफ्रेंड की चाकू से हत्या की (ETV Bharat)

पुलिस के उड़े होश : इस खौफनाक हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब इशाका के परिजनों ने उसे लगातार कई फोन किए. जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो अनहोनी की आशंका में परिजनों ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी. पुलिस जब सेक्टर-55 के उस फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, तो अंदर का मंजर देखकर पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए. कमरे के फर्श पर इशाका का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था. अभी पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी रेलवे पुलिस से एक और इनपुट मिला.