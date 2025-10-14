ETV Bharat / state

खुफिया चश्मा लगाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में घुसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर; तस्वीरें लेते समय पकड़ा गया, ATS ने की पूछताछ

वाराणसी : श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगलवार की दोपहर एक युवक को खुफिया कैमरे वाले चश्मे के साथ पकड़ लिया गया. युवक मंदिर के गर्भगृह तक यह चश्मा लगाकर पहुंच गया था. युवक अपनी मां की फोटो खींच रहा था. इस दौरान पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया. खुफिया विभाग ने भी युवक से पूछताछ की. जवाब से संतुष्ट होने पर युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.

चौक थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए युवक ने तेलंगाना के सिकंदराबाद से वाराणसी के लिए ट्रेन पकड़ी थी. वह हैदराबाद के पास के एक गांव का रहने वाला है. वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और विदेश में नौकरी करता है. रविवार को अपनी मां और परिवार के अन्य लोगों के साथ वह वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचा था.

मां की तस्वीरें खींचते समय पकड़ा गया : चौक थाना प्रभारी ने बताया कि युवक और उसका परिवार मंदिर के पास एक गेस्ट हाउस में रुका था. मंगलवार को युवक खुफिया कैमरे वाला चश्मा लगाकर मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया था. चश्मे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लगा था. युवक चश्मे में लगे कैमरे से मां की तस्वीरें खींच रहा था. इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया.

इसके बाद चौक थाना पुलिस को सौंप दिया. वहां पुलिस ने उससे पूछताछ की. इसके बाद एटीएस और खुफिया विभाग की टीमों ने भी युवक से पूछताछ की. खींची गई तस्वीरों को भी खंगाला. इस दौरान कोई संदिग्ध डाटा या वीडियो नहीं मिला. इसके बाद युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.