सोने-चांदी के भावों में नरमी, बाजार में लाएगी तेजी! जानिए ज्वेलर्स की राय

ज्वेलर्स का मानना है कि आगे भाव बढ़ेंगे. ऐसे में ऑर्डर्स में बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि स्टॉक रखना भी बड़ी रिस्क है.

Gold and silver jewellery
सोने-चांदी के आभूषण (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 6:32 AM IST

जोधपुर: दीवाली के मौके पर जहां बाजार में सोने-चांदी के भाव आसमान छू रहे थे. अब भावों में नरमी देखी जा रही है. भावों के नरम पड़ने से ग्राहकों को राहत मिली है. वहीं भावों में बड़ा बदलाव ज्वेलर्स के लिए परेशानी का सबब बन गया है. हालांकि ज्वेलर्स बाजार में उत्साह है. उम्मीद की जा रही है कि अगले तीन माह तक वैवाहिकी सीजन में अच्छा काम होगा. धनतेरस के बाद से अब तक चांदी में करीब 20 हजार रुपए प्रति किलो और सोने में 4 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है. इस गिरावट से शादी-विवाह की तैयारी कर रहे घरों को फायदा होगा. बाजार में सोना अपने उच्चतम स्तर से करीब 10,000 से 14 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 35,000 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हो चुकी है.

इन कारणों से आई गिरावट: इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नवीन सोनी का गिरावट को लेकर कहना है कि इसका प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली, अमरीका में टैरिफ नीति में नरमी और भू-राजनीतिक तनावों में कमी है. इन कारणों से ग्लोबल मार्केट में कीमती धातुओं के भावों में गिरावट आई है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है. यह गिरावट होनी तय भी थी, लेकिन अब इससे ज्यादा भाव कम नहीं होंगे. आगे भाव और बढ़ेंगे. ऐसे में लोगों को समय पर खरीदी करनी चाहिए.

सोने-चांदी के भावों पर ज्वेलर्स का ये है नजरिया, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, धनतेरस पर 30 प्रतिशत अधिक व्यापार की उम्मीद

ग्राहक असमंजस में: जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के सचिव अभिषेक चोपड़ा ने बताया कि वर्तमान में भावों में आई गिरावट ने कहीं न कहीं बाजार को तो प्रभावित किया है, ज्वेलर्स को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते इसका असर सीधा ग्राहक की सोच पर भी पड़ा है. ग्राहक अभी असमंजस की स्थिति में हैं कि सोने-चांदी के आभूषण खरीदे या नहीं. इसका असर बाजार पर पड़ रहा है. भाव में जो कमी आई है, वो वापस रफ्तार पकड़ेंगे. ज्वेलर्स भी परेशान हैं, उनको भी सोच-समझ कर अपना स्टॉक करना चाहिए, जिससे कोई परेशानी नहीं हो.

पढ़ें: सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंची, चांदी की कीमतों में गिरावट

Gold and silver prices fluctuation
सोने-चांदी के भावों में उतार-चढ़ाव (ETV Bharat GFX)

