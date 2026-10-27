मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड; अनामिका जैन अंबर के बयान से आहत पीड़ित परिवार, कांग्रेस नेत्री ने की मुलाकात
मशहूर कवियित्री अनामिका जैन अंबर ने जेल जाकर मुस्कान से मुलाकात की थी. सजा कम करने की मांग की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 8:53 AM IST
मेरठ: पश्चिमी यूपी बहुचर्चित सौरभ राजपूत (नीला ड्रम) हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, मशहूर कवियित्री अनामिका जैन अंबर ने सजा कम करने की बात कह दी. इस पर कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने सौरभ के परिवार से मुलाकात की और अनामिका के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.
हाल ही में कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने मेरठ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिजनों को ढांढस बंधाया. इस दौरान उन्होंने प्रख्यात कवयित्री अनामिका जैन अंबर के उस बयान पर जोरदार हमला बोला, जिसमें उन्होंने जेल में बंद आरोपी मुस्कान से मुलाकात करने के बाद कथित तौर पर सजा में राहत या मानवीय दृष्टिकोण की बात कही थी.
मुस्कान रस्तोगी से कवयित्री अनामिका जैन अंबर की जेल में मुलाकात और उनके बयानों को लेकर सौरभ राजपूत का पूरा परिवार बेहद आहत और गुस्से में है. मृतक सौरभ की मां रेणु देवी ने आंखों में आंसू भरकर अपना गुस्सा जाहिर किया.
उन्होंने कहा कि अनामिका जैन अंबर जेल में जाकर उस कातिल मुस्कान से तो मिल आईं, लेकिन जिस मां का जवान बेटा बेरहमी से मार दिया गया, उससे मिलने एक बार भी नहीं आईं.
पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने कहा कि सौरभ मेरा भाई था और उसकी बुजुर्ग मां मेरी अपनी मां के समान हैं. जिस दरिंदगी से सौरभ को मारा गया, उस पर किसी भी तरह की हमदर्दी या राहत की मांग करना शर्मनाक है.
कातिल को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए. यदि इस लड़ाई में न्याय पाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे.
सौरभ राजपूत के भाई राहुल उर्फ बबलू ने कहा कि भाभी (मुस्कान) और उसके प्रेमी ने मिलकर मेरे भाई के साथ जो हैवानियत की, उसकी कोई माफी नहीं हो सकती. अनामिका जैन अंबर का जेल जाकर मुस्कान से मिलना और उसके पक्ष में बातें करना हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है.
वह एक कातिल से मिलने पहुंच गईं, लेकिन हमारे परिवार का हाल तक नहीं जाना. हम अपने भाई को खो चुके हैं और हमें केवल और केवल आरोपियों के लिए सख्त से सख्त न्याय चाहिए.
मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड: लंदन में नौकरी करने वाले मेरठ निवासी सौरभ राजपूत अपने परिवार के पास घर आए थे. उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को नशीला पदार्थ दिया और बेरहमी से चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी.
हत्या के बाद शव के टुकड़े करके उसे सीमेंट के घोल के साथ एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में सील कर दिया था. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी हिमाचल घूमने निकल गए थे. जब पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया, तो ड्रम से शव बरामद हुआ और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.
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