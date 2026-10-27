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मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड; अनामिका जैन अंबर के बयान से आहत पीड़ित परिवार, कांग्रेस नेत्री ने की मुलाकात

सौरभ राजपूत की मां से मिलीं पूनम पंडित. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: पश्चिमी यूपी बहुचर्चित सौरभ राजपूत (नीला ड्रम) हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई है. वहीं, मशहूर कवियित्री अनामिका जैन अंबर ने सजा कम करने की बात कह दी. इस पर कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने सौरभ के परिवार से मुलाकात की और अनामिका के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

​हाल ही में कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने मेरठ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिजनों को ढांढस बंधाया. इस दौरान उन्होंने प्रख्यात कवयित्री अनामिका जैन अंबर के उस बयान पर जोरदार हमला बोला, जिसमें उन्होंने जेल में बंद आरोपी मुस्कान से मुलाकात करने के बाद कथित तौर पर सजा में राहत या मानवीय दृष्टिकोण की बात कही थी.

सौरभ राजपूत हत्याकांड में बड़ा सियासी व सामाजिक घमासान. (Video Credit: ETV Bharat) ​मुस्कान रस्तोगी से कवयित्री अनामिका जैन अंबर की जेल में मुलाकात और उनके बयानों को लेकर सौरभ राजपूत का पूरा परिवार बेहद आहत और गुस्से में है. मृतक सौरभ की मां रेणु देवी ने आंखों में आंसू भरकर अपना गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने कहा कि अनामिका जैन अंबर जेल में जाकर उस कातिल मुस्कान से तो मिल आईं, लेकिन जिस मां का जवान बेटा बेरहमी से मार दिया गया, उससे मिलने एक बार भी नहीं आईं. पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने कहा कि सौरभ मेरा भाई था और उसकी बुजुर्ग मां मेरी अपनी मां के समान हैं. जिस दरिंदगी से सौरभ को मारा गया, उस पर किसी भी तरह की हमदर्दी या राहत की मांग करना शर्मनाक है. मृतक सौरभ राजपूत की मां. (Photo Credit: ETV Bharat) कातिल को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए. यदि इस लड़ाई में न्याय पाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे.