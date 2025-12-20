ETV Bharat / state

देहरादून में एटीस सोसाइटी के अध्यक्ष के साथ मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

देहरादून: थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत एटीस पॉश कॉलोनी में कॉलोनी के अध्यक्ष की गाड़ी को सड़क पर रोककर गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी दी गई. साथ ही ईंट मारकर वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त किया गया. पूरी घटना को लेकर रायपुर पुलिसने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही सबूतों को इकट्ठा कर जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. वहीं कॉलोनी में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रायपुर पुलिस को मिली तहरीर के आधार पर, देहरादून के एटीएस कॉलोनी के अध्यक्ष अजय सिंह शुक्रवार रात लगभग 11 बजे घर लौट रहे थे. आरोप है कि तभी वहां पहले से ताक में बैठे पुनीत अग्रवाल ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अध्यक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया. इस दौरान पुनीत अग्रवाल ने उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया. जब कॉलोनी वालों ने मारपीट होते देखी तो वीडियो बनाया गया. हालांकि, पुनीत चूंकि अपने पास हथियार रखता है तो उसके डर से लोग बीच बचाव को नहीं आ पाए. देर रात स्थानीय लोगों ने 112 पर भी सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर मामले को शांत कराया.

थाना रायपुर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि 19 दिसंबर की रात एटीएस हैवेनली फुटहिल्स कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड में मारपीट और विवाद की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. जिसके बाद आज घटना के संबंध में कॉलोनी निवासी अजय सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि कॉलोनी निवासी पुनीत अग्रवाल और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति द्वारा उनकी गाड़ी को सड़क पर रोककर गाली- गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी दी गई और ईंट मारकर वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त किया गया.