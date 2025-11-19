समाजवादी चिंतक और लेखक सच्चिदानंद सिन्हा का निधन, मुजफ्फरपुर में ली अंतिम सांस
बुधवार की सुबह बिहार के लिए गम लेकर आया. महान समाजवादी चिंतक और लेखक सच्चिदानंद सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रहे.
Published : November 19, 2025 at 9:02 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के प्रख्यात समाजवादी चिंतक और लेखक सच्चिदानंद सिन्हा का बुधवार सुबह मिठनपुरा स्थित उनके आवास पर निधन हो गया. वे 97 वर्ष के थे. मूल रूप से मुशहरी प्रखंड के मनिका गांव के निवासी सच्चिदानंद सिन्हा बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते थे. उन्होंने अविवाहित रहते हुए अपना पूरा जीवन समाजवादी आंदोलन, विचारधारा और साहित्य को समर्पित कर दिया.
दो दर्जन महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं : सच्चिदानंद सिन्हा गंभीर और विश्लेषणात्मक लेखन के लिए जाने जाते थे. राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन, कला और संस्कृति जैसे जटिल विषयों पर उनकी लेखनी हमेशा साफ, तार्किक और गहरी समझ से भरी रही. उन्होंने करीब दो दर्जन महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं. राजकमल प्रकाशन ने उनके प्रमुख कार्यों को 'सच्चिदानंद सिन्हा रचनावली' के रूप में आठ खंडों में प्रकाशित किया है.
विदेशी भाषाओं के भी थे जानकार : सच्चिदानंद सिन्हा सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि जर्मन और फ्रेंच भाषा के भी विद्वान थे. सिन्हा ने फ्रेंच लेखक अल्बेयर कामू की कई कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया, जिससे भारतीय पाठकों को विश्व साहित्य की नई झलक मिली. सादगी, ईमानदारी और समाजवादी मूल्यों के प्रति समर्पण ने उन्हें बिहार ही नहीं, पूरे देश में सम्मान की एक विशेष जगह दी थी. उनके निधन से साहित्य जगत, समाजवादी आंदोलन और वैचारिक विमर्श की दुनिया को अपूरणीय क्षति हुई है.
माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य की श्रद्धांजलि : भारत में समाजवादी धारा के सबसे पुराने स्तंभों में से एक सच्चिदानंद सिन्हा के निधन पर माले महासचिव कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सभी प्रियजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की. उन्होंने मुजफ्फरपुर स्थित उनके घर पर हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को याद किया.
''वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर सजग नज़र रखते रहे और इस विश्वास पर अडिग रहे कि भारतीय जनता फासीवादी अवरोधों को पार करते हुए भारत की लोकतांत्रिक यात्रा को आगे बढ़ाएगी. सच्चिदा और उनके जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की पराजय अपनी आंखों से देखा था. हमें यह भरोसा देते हैं कि उपनिवेशवाद के फासीवादी वारिस भी वैसी ही करारी पराजय झेलेंगे.'' - दीपांकर भट्टाचार्य, महासचिव, माले
'एक युग का अवसान हो गया' - योगेन्द्र यादव : स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेन्द्र यादव ने लिखा, सच्चिदाजी नहीं रहे. भारतीय समाजवादी विचार परम्परा के एक युग का अवसान हो गया. मुझ जैसे ना जाने कितने युवाओं का वैचारिक प्रशिक्षण सच्चिदानंद सिन्हा को पढ़कर और सुनकर हुआ था. हिंदी और अंग्रेज़ी में दर्जनों किताबें, सैकड़ों लेख, अधिकांश बिहार के एक गांव में बैठकर लिखे गए. अर्थव्यवस्था से लेकर कला तक, गांधी से मार्क्स और नक्सलवाद तक हमारे युग का कोई कोना सच्चिदाजी की कलम से ना छूटा.
''अलविदा सच्चिदाजी! मेरा सौभाग्य था कि आपका सानिध्य और आशीर्वाद मिला. सुखद संयोग था कि पिछले महीने मुजफ्फरपुर में आपसे मुलाक़ात हो पायी. आपकी नई नवेली दाढ़ी के पीछे चिर परिचित निश्छल मुस्कान और खिली हंसी संजो कर रखूंगा. अच्छा हुआ आपने मना करने पर भी आपके चरण छू सका.'' - योगेन्द्र यादव, स्वराज इंडिया के प्रमुख
