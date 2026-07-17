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सोनम वांगचुक के समर्थन में रांची में धरना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठी मांग

सोनम वांगचुक के समर्थन में धरने पर बैठे लोग ( Etv Bharat )

रांची: वैज्ञानिक, शिक्षाविद और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के समर्थन में शुक्रवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया. सामाजिक कार्यकर्ता देवी दयाल मुंडा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भाग लिया.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

प्रदर्शनकारियों ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के प्रति एकजुटता जताते हुए उनकी मांगों पर केंद्र सरकार से गंभीरता से विचार करने की अपील की. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई.

सोनम वांगचुक के समर्थन में रांची में धरना (Etv Bharat)

हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन

धरनास्थल पर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी. वक्ताओं ने कहा कि सोनम वांगचुक लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा सुधार और हिमालयी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं. ऐसे में उनके आंदोलन को नजरअंदाज करने के बजाय सरकार को संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए.

लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन सभी का अधिकार: देवी दयाल मुंडा

सामाजिक कार्यकर्ता देवी दयाल मुंडा ने बताया कि सोनम वांगचुक का आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पर्यावरण, शिक्षा और जनहित से जुड़े मुद्दों का आंदोलन है. उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें अवसर मिलेगा, वे इस आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे. उनका कहना था कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए.