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सोनम वांगचुक के समर्थन में रांची में धरना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठी मांग

रांची में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोनम वांगचुक के समर्थन में धरना दिया.

Sonam Wangchuk Support in ranchi
सोनम वांगचुक के समर्थन में धरने पर बैठे लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 8:32 PM IST

3 Min Read
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रांची: वैज्ञानिक, शिक्षाविद और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के समर्थन में शुक्रवार को राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के सामने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया. सामाजिक कार्यकर्ता देवी दयाल मुंडा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भाग लिया.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

प्रदर्शनकारियों ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के प्रति एकजुटता जताते हुए उनकी मांगों पर केंद्र सरकार से गंभीरता से विचार करने की अपील की. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग उठाई.

सोनम वांगचुक के समर्थन में रांची में धरना (Etv Bharat)

हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन

धरनास्थल पर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी. वक्ताओं ने कहा कि सोनम वांगचुक लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा सुधार और हिमालयी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं. ऐसे में उनके आंदोलन को नजरअंदाज करने के बजाय सरकार को संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए.

लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन सभी का अधिकार: देवी दयाल मुंडा

सामाजिक कार्यकर्ता देवी दयाल मुंडा ने बताया कि सोनम वांगचुक का आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पर्यावरण, शिक्षा और जनहित से जुड़े मुद्दों का आंदोलन है. उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें अवसर मिलेगा, वे इस आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे. उनका कहना था कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

धरने में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अख्तर ने कहा कि सोनम वांगचुक देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, वैज्ञानिक और पर्यावरणविद् हैं, यदि वे किसी मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से सुनना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की.

मिलना चाहिए असहमति की आवाज को सम्मान: सामाजिक कार्यकर्ता

धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह आंदोलनकारियों के साथ बातचीत कर समाधान का रास्ता निकाले. प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और अंत में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपने की बात कही.

इस मौके पर बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, बुद्धिजीवी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. सभी ने एक आवाज में सोनम वांगचुक के आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से सकारात्मक पहल करने की मांग की है.

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