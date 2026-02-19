ETV Bharat / state

सामाजिक कार्यकर्ता बोले- सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का पैसा नहीं तो खुद भी खर्चों में कटौती करें मंत्री-विधायक

प्रेस वार्ता में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में दो साल पहले पारित राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2023 और राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर कल्याण एवं पंजीकरण अधिनियम, 2023 के नियम आज भी अधिसूचित नहीं हुए हैं. इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेताया है. वहीं, प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर साल 15 फीसदी बढ़ोतरी की जगह इस बार महज 50 रुपए की बढ़ोतरी करने से भी सामाजिक कार्यकर्ताओं में गुस्सा है. उनका कहना है कि अगर कमजोर तबके को मिलने वाली पेंशन की राशि के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो मंत्री, विधायकों और कर्मचारियों को भी अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए. सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, राजस्थान और जन स्वास्थ्य अभियान, राजस्थान की ओर से आज गुरुवार को जयपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) नियम नहीं बनना सरकार की विफलता : सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा- दो साल से कानून बने हुए हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है. सरकार अपनी दो साल की उपलब्धियां बता रही है, लेकिन तीन कानूनों के नियम नहीं बनना विफलता है. न्यूनतम आय की गारंटी में शहरी रोजगार, ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी शामिल है. रोजगार गारंटी में 125 दिन काम का कानून यहां पहले आया, लेकिन लागू नहीं हुआ. पेंशन में हर साल 15 प्रतिशत बढ़ोतरी होनी थी. अब सरकार ने 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो इस कानून का उल्लंघन है. हालांकि, यह कानून अभी लागू ही नहीं हुआ. पढ़ें : मनरेगा में बदलाव को सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने बताया गरीबों पर हमला