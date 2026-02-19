ETV Bharat / state

सामाजिक कार्यकर्ता बोले- सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का पैसा नहीं तो खुद भी खर्चों में कटौती करें मंत्री-विधायक

दो साल पहले बने तीन कानूनों के नियम अधिसूचित नहीं हुए. सरकार को चेताया....

Three Laws Rules
प्रेस वार्ता में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 7:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान में दो साल पहले पारित राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम, 2023, राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, 2023 और राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर कल्याण एवं पंजीकरण अधिनियम, 2023 के नियम आज भी अधिसूचित नहीं हुए हैं. इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेताया है. वहीं, प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर साल 15 फीसदी बढ़ोतरी की जगह इस बार महज 50 रुपए की बढ़ोतरी करने से भी सामाजिक कार्यकर्ताओं में गुस्सा है.

उनका कहना है कि अगर कमजोर तबके को मिलने वाली पेंशन की राशि के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो मंत्री, विधायकों और कर्मचारियों को भी अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए. सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान, राजस्थान और जन स्वास्थ्य अभियान, राजस्थान की ओर से आज गुरुवार को जयपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

नियम नहीं बनना सरकार की विफलता : सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा- दो साल से कानून बने हुए हैं, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है. सरकार अपनी दो साल की उपलब्धियां बता रही है, लेकिन तीन कानूनों के नियम नहीं बनना विफलता है. न्यूनतम आय की गारंटी में शहरी रोजगार, ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी शामिल है. रोजगार गारंटी में 125 दिन काम का कानून यहां पहले आया, लेकिन लागू नहीं हुआ. पेंशन में हर साल 15 प्रतिशत बढ़ोतरी होनी थी. अब सरकार ने 50 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो इस कानून का उल्लंघन है. हालांकि, यह कानून अभी लागू ही नहीं हुआ.

पढ़ें : मनरेगा में बदलाव को सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने बताया गरीबों पर हमला

दुनिया का पहला गिग वर्कर कानून राजस्थान में : गिग वर्कर को लेकर दुनिया में पहला कानून राजस्थान में लाया गया. बजट में गिग वर्कर के लिए पहले 200 करोड़ रुपए और फिर 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें से एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया, क्योंकि कानून ही लागू नहीं किया गया. यह सरकार की विफलता दिखाता है. उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो इन कानूनों को रद्द करके इसे अपनी सफलता बता सकती है या फिर कानून को अच्छी तरह से लागू किया जाए. यह जनता के कानून हैं. भाजपा-कांग्रेस के नहीं हैं.

यह कानून जन आंदोलन से लाए गए हैं और हम ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगे. यह सरकार की सबसे बड़ी जवाबदेही है. अगर पेंशन में 15 फीसदी बढ़ोतरी के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो अपने खर्चे कम करो. आठवां वेतन आयोग छोड़िए. जिनका घर सामाजिक सुरक्षा पेंशन से चल रहा है, पहले उन्हें दीजिए.

पढ़ें : भजनलाल सरकार से जवाबदेही कानून लागू करने की मांग, निखिल डे बोले- जवाबदेही के बिना संविधान का सपना अधूरा

मंत्री के बयान को बताया दुखद : वहीं, जनस्वास्थ्य अभियान, राजस्थान के डॉ. नरेंद्र गुप्ता ने कहा, राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम आया. इसके अभी तक नियम नहीं बने और यह आज तक लागू नहीं हुआ है. यह कानून लागू नहीं होने से सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था सामने आ रही है. कहने को सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन जिस अधिकार के साथ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए. वो नहीं हो रही हैं.

वे बोले- स्वास्थ्य मंत्री ने विधानसभा में कहा कि विधायकों के दबाव में डॉक्टर्स को गांवों में नहीं लगा सकते हैं. यह दुखद है. एक बार अगर यह कानून कानून लागू हो जाए तो पोस्टिंग करनी पड़ेगी. वे बोले- स्वास्थ्य मंत्री यह कहते हैं कि इस कानून की जरूरत नहीं है. यह दुखद है.

TAGGED:

BHAJANLAL GOVERNMENT
NIKHIL DEY WARNED GOVERNMENT
न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम
स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम
THREE LAWS RULES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.