कुवैत में फंसा था उत्तरकाशी का युवक, सामने थी दो-दो बाधाएं, फिर ऐसे 'रोशन' हुआ रास्ता, आज है शादी
उत्तरकाशी के दिनेश सिंह को एक तो उनका मालिक छुट्टी नहीं दे रहा था, दूसरा अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण फ्लाइट नहीं मिल रही थी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 20, 2026 at 9:39 AM IST
उत्तरकाशी: उत्तरकाशी के दिनेश सिंह राणा कुवैत में काम करते हैं. उनका शुभ विवाह 20 अप्रैल को तय हुआ. इस बीच अमेरिका ने ईरान पर आक्रमण कर दिया और हवाई सेवाएं बाधित हो गईं. कुवैत में फंसे दिनेश परेशान हो गए. ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता रोशन रतूड़ी उनके लिए देवदूत बनकर आए.
कुवैत में फंसे उत्तराखंड के युवक के लिए देवदूत बने रोशन रतूड़ी: एक तरफ 20 अप्रैल को शादी, दूसरी तरफ उत्तरकाशी के दिनेश सिंह के सामने दो-दो ऐसा बाधाएं जिन्हें पार पाना आसान नहीं था. पहला तो अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों में आपातकाल. हवाई सेवाओं समेत ट्रांसपोर्ट के अन्य साधन बंद. दूसरा दिनेश कुवैत की जिस कंपनी में दिनेश काम करते थे, उसका मालिक उन्हें छुट्टी देने को तैयार नहीं था.
शादी पर दिनेश को घर भिजवाने का किया इंतजाम: इधर तारीख सरपट दौड़ रही थीं. देखते ही देखते 18 अप्रैल आ गई. ऐसे में शादी से दो दिन पहले जैसे चमत्कार हुआ. विदेश में फंसे उत्तराखंड समेत देश भर के लोगों की मदद करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रोशन रतूड़ी इस बार भी मानो देवदूत बनकर आए. उन्होंने दिनेश सिंह को आश्वस्त किया कि चाहे जो हो जाए, उनके विवाह से पहले उत्तरकाशी भिजवा कर रहेंगे.
रोशन रतूड़ी ने अपना वादा निभाया और विवाह के दिन दिनेश सिंह अपने घर पर हैं. रोशन रतूड़ी ने इसको लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी लिखा है. पोस्ट का मजमून इस प्रकार है...
दूसरों के जीवन को खुशियों से भर दो! ❤️❤️
जो वचन दिया था, वो पूरा किया। दिनेश सिंह को कुवैत से निकालकर उत्तराखंड, भारत भिजवाने का संकल्प सफल हुआ। दिनेश सिंह राणा उतरकाशी, उतराखंड से है!
अगर जुनून हो, नीयत साफ हो, और इरादे मजबूत हों, तो हर मुश्किल काम भी ईश्वर की कृपा से आसान हो जाता है।
शादी की तारीख़ 20-04-2026 तय थी, कार्ड छप चुके थे, घर-घर बंट चुके थे। समय बहुत कम था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि यह सिर्फ एक शादी नहीं थी — दो परिवारों की इज़्ज़त, सम्मान और खुशियों का सवाल था।
एक तरफ कुवैत में कंपनी का मालिक दिनेश सिंह को छोड़ने को तैयार नहीं था, दूसरी तरफ फ्लाइट की भी बड़ी समस्या थी। शादी में सिर्फ दो दिन बाकी थे और दोनों परिवार बेहद परेशान थे।
मैंने दिनेश सिंह जी और उनके जीजा जी प्रताप सिंह जी से वादा किया था कि जिस तारीख़ कार्ड पर छपी है, उसी दिन शादी होगी, और मंगल स्नान के दिन बेटा अपने घर पर होगा।
भगवान और देवतुल्य जनमानस के आशीर्वाद से वह वचन पूरा हुआ। ❤️❤️
जहाँ सच्ची नीयत होती है, वहाँ रास्ते अपने आप बन जाते हैं।
वर-बधू को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ!
इंसानियत हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिये!
#HumanityFirstAlways
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