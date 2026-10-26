मुरादाबाद में 350 तो शाहजहांपुर में 101 जोड़ों का विवाह संपन्न
शाहजहांपुर में समाजसेवी ने कराई 101 कन्याओं की शादी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 4:25 PM IST
मुरादाबाद/शाहजहांपुर : मुरादाबाद और शाहजहांपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें एक जगह सरकारी तो दूसरी जगह समाजसेवी के सहयोग से शादियां संपन्न कराई गईं. मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित एमडीए ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 350 हिंदू और मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया. इनमें करीब 150 हिंदू जोड़े और लगभग 200 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे.
दरअसल, शासन के निर्देशानुसार एमडीए ग्राउंड में सामूहिक विवाह आयोजित किया गया. इस दौरान एक तरफ जहां हिंदू जोड़ों ने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए और विवाह के बंधन में बंधे तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम युवक-युवतियों का मौलवी द्वारा निकाह संपन्न कराया गया. इस दौरान वर-वधु पक्ष के करीबी रिश्तेदार भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इन जोड़ों को एक लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, जिसमें 64 हज़ार रुपए कन्या के बैंक खाते में दिए गए. इसके अलावा पंडाल में 15000 का खर्च और जरूरी सामान शामिल है.
मुरादाबाद के नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि इस बार मुरादाबाद प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की ओर से 9 हजार की अतिरिक्त सहायता भी वर-वधु को दी जा रही है.
शाहजहांपुर में 101 कन्याओं की शादी
इधर शाहजहांपुर जनपद में एक समाजसेवी ने अपने पिता की जयंती को बेहद अनोखे अंदाज में मनाया. उन्होंने 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाकर अपने पिता को एक अनूठी श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर सभी नवविवाहित जोड़ों को वह सभी उपहार भी दिए गए, जो विवाह के दौरान बेटियों को दिए जाते हैं.
दरअसल, उद्योगपति और समाजसेवी विनय अग्रवाल अपने पिता की जयंती के अवसर पर 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया, जिसमें 21 मुस्लिम कन्याए भी शामिल थीं. इस कार्यक्रम के लिए विशेष इंतजाम भी किया गया था.
समाजसेवी विनायक अग्रवाल का कहना है कि उनके पिता बेटियों को बहुत पसंद करते थे और उनके हिंदू-मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों से बेहद अच्छे संबंध थे. इसीलिए उन्होंने पिता की जयंती को यादगार बनाने के लिए कन्याओं का विवाह कराया. उन्होंने कहा कि 11 कन्याओं से शुरू हुई यह परंपरा अब 101 तक पहुंच चुकी है. आगे भी इस परंपरा को जारी रखेंगे.वहीं, इस कार्य के लिए विवाह बंधन में बंधी कन्याओं और उनके माता-पिता ने समाजसेवी का आभार व्यक्त किया.
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