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मुरादाबाद में 350 तो शाहजहांपुर में 101 जोड़ों का विवाह संपन्न

सामूहिक विवाह ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद/शाहजहांपुर : मुरादाबाद और शाहजहांपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें एक जगह सरकारी तो दूसरी जगह समाजसेवी के सहयोग से शादियां संपन्न कराई गईं. मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित एमडीए ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 350 हिंदू और मुस्लिम जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया. इनमें करीब 150 हिंदू जोड़े और लगभग 200 मुस्लिम जोड़े शामिल रहे.

सामूहिक विवाह (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, शासन के निर्देशानुसार एमडीए ग्राउंड में सामूहिक विवाह आयोजित किया गया. इस दौरान एक तरफ जहां हिंदू जोड़ों ने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए और विवाह के बंधन में बंधे तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम युवक-युवतियों का मौलवी द्वारा निकाह संपन्न कराया गया. इस दौरान वर-वधु पक्ष के करीबी रिश्तेदार भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत इन जोड़ों को एक लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है, जिसमें 64 हज़ार रुपए कन्या के बैंक खाते में दिए गए. इसके अलावा पंडाल में 15000 का खर्च और जरूरी सामान शामिल है. सामूहिक विवाह (Photo Credit; ETV Bharat) मुरादाबाद के नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है. उन्होंने बताया कि इस बार मुरादाबाद प्रशासन और समाज कल्याण विभाग की ओर से 9 हजार की अतिरिक्त सहायता भी वर-वधु को दी जा रही है. शाहजहांपुर में 101 कन्याओं की शादी