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बिहार में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, अपराधियों कनपटी में मारी तीन गोलियां

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केसराउड़ा गांव में शुक्रवार की देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. समाजसेवी डॉक्टर गुलजार उर्फ साहिन को अज्ञात अपराधियों ने उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी शनिवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों को हुई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

सोए हुए डॉक्टर को मारी तीन गोलियां

सूचना मिलते ही हसनपुर थाना पुलिस के पदाधिकारी सुनील कांत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार डॉक्टर गुलजार को सोए हुए अवस्था में कनपटी में तीन गोलियां मारी गईं. हत्या इतनी सुनियोजित तरीके से की गई कि आस-पास के लोगों को रात में कुछ पता ही नहीं चला.

देर रात घटना को दिया अंजाम (ETV Bharat)

डॉग स्क्वायड टीम बुलाने की मांग

घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों ने पुलिस से डॉग स्क्वायड टीम बुलाने, वैज्ञानिक तरीके से जांच कराने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर गुलजार मिलनसार और नेक व्यक्ति थे. उनका किसी से कोई विवाद नहीं था.

"पुलिस से मांग है कि डॉग स्क्वायड टीम बुलाकर मामले की जांच कराए. घटना का जल्द खुलासा हो और अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए. डॉक्टर गुलजार का किसी से कोई विवाद नहीं था."-ग्रामीण