बिहार में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, अपराधियों कनपटी में मारी तीन गोलियां
समस्तीपुर में घर के दरवाजे पर सो रहे ग्रामीण चिकित्सक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है. सुमन कुमार की रिपोर्ट
Published : September 19, 2026 at 12:47 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केसराउड़ा गांव में शुक्रवार की देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. समाजसेवी डॉक्टर गुलजार उर्फ साहिन को अज्ञात अपराधियों ने उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी शनिवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों को हुई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
सोए हुए डॉक्टर को मारी तीन गोलियां
सूचना मिलते ही हसनपुर थाना पुलिस के पदाधिकारी सुनील कांत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. पुलिस के अनुसार डॉक्टर गुलजार को सोए हुए अवस्था में कनपटी में तीन गोलियां मारी गईं. हत्या इतनी सुनियोजित तरीके से की गई कि आस-पास के लोगों को रात में कुछ पता ही नहीं चला.
डॉग स्क्वायड टीम बुलाने की मांग
घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. लोगों ने पुलिस से डॉग स्क्वायड टीम बुलाने, वैज्ञानिक तरीके से जांच कराने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर गुलजार मिलनसार और नेक व्यक्ति थे. उनका किसी से कोई विवाद नहीं था.
"पुलिस से मांग है कि डॉग स्क्वायड टीम बुलाकर मामले की जांच कराए. घटना का जल्द खुलासा हो और अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए. डॉक्टर गुलजार का किसी से कोई विवाद नहीं था."-ग्रामीण
पहले भी घर में घुसकर मारी गोली
ग्रामीणों ने बताया कि इसी क्षेत्र में पहले भी मोहम्मद रियासत के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की जा चुकी है. लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है. लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और पुलिस से सख्त कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं.
क्या कहती है पुलिस?
रोसड़ा डीएसपी संजय कुमार सिन्हा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि एक ग्रामीण चिकित्सक की कनपटी में गोली मारकर हत्या की गई है. उन्होंने बताया कि एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड को मौके पर बुलाया गया है. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी भी जारी है.
"पुलिस जांच में जुटी हुई है और मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा. ग्रामीणों का आक्रोश शांत करने और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अतिरिक्त सतर्क है."- संजय कुमार सिन्हा, डीएसपी, रोसड़ा
ये भी पढ़ें-
बिहार में घर में घुसकर बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या
पहले हत्या फिर दोनों आंखें फोड़ी.. पत्नी फरार, कमरे में मिला शख्स का शव