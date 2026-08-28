मध्य प्रदेश का पैडमैन अश्विन का रक्षा संकल्प, गांव में सैनिटरी पैड्स बांट बना रक्षक भाई
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के बोरसर गांव में अश्विन पाटिल ने महिलाओं और युवतियों को राखी पर बांटे सैनिटरी पैड्स. सोनू सोहले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 5:48 PM IST|
Updated : August 28, 2026 at 6:33 PM IST
बुरहानपुर: रक्षा बंधन भाई-बहन के बीच प्रेम, विश्वास और स्नेह के साथ रक्षा के संकल्प का पर्व है. इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु के साथ सुख-समृद्धि की कामना करती हैं. वहीं भाई अपनी बहन को हर परिस्थिति में रक्षा करने का वचन देता है. लेकिन बुरहानपुर के एक भाई ने अनूठे तरीके से अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प लिया है.
सैनिटरी पैड्स बांटकर संक्रमण से उनकी रक्षा का संकल्प लिया
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोरसर गांव में अश्विन पाटिल ने गांव की माता-बहनों से राखी बंधवाने के बाद उन्हें रक्षा को भरोसा दिया. उन्होंने महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटकर संक्रमण से उनकी रक्षा का संकल्प लिया और 'एमपी का पैडमैन' बन गए.
समाजसेवी अश्विन ने कहा "देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 50 प्रतिशत महिलाएं व युवतियां सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं करतीं. जिससे उनको संक्रमण फैलता है. जरा सी चूक बीमारी बनकर उभर सकती है. जिसके चलते बोरसर गांव में रक्षाबंधन के दिन 500 सैनिटरी पैड्स बांटे गए हैं, ताकि महिलाओं में स्वास्थ्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता आ सके, इस मकसद से यह पहल शुरू की है."
बहनों के प्रति जिम्मेदारी केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए
अश्विन कहते हैं "बहनों के प्रति स्नेह और जिम्मेदारी केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके स्वास्थ्य और सम्मान की देखभाल भाई का दायित्व है. इस दायित्व को हमेशा निभाना चाहिए. मैंने महिलाओं और बच्चियों के बीच करीब 500 सैनिटरी पैड्स बांटे हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व युवतियों द्वारा सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल बढ़ेगा.
सैनिटरी पैड्स बांटने की पहल की पूरे गांव में खूब सराहना हो रही
इस दौरान सरकारी स्कूल की छात्राओं और महिलाओं से राखी बंधवाई और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया. उनके इस पहल की पूरे गांव में खूब सराहना हो रही है. लोगों का कहना है कि उनकी इस पहल से न सिर्फ महिलाओं व युवतियों में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता आएगी, बल्कि उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं आत्मसम्मान को मजबूती मिलेगी. गौरतलब है कि इससे पहले अश्विन पाटिल ने बोरसर गांव को गाली मुक्त गांव बनाने की दिशा में कदम उठाया था. गांव में कही भी गाली देने पर 500 रुपये या साफ-सफाई का जुर्माना रखा था.