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भ्रष्टाचार पर भारी मेहरबानी: 'साहब' ने एक झटके में धो दिए ग्राम प्रधान के 'दाग', DM के एक्शन की भी नहीं की परवाह

जिला अधिकारी ने जिस प्रधान के खिलाफ लिया एक्शन, समाज कल्याण अधिकारी ने उसे दे दी क्लीन चिट

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जिला अधिकारी ने जिस प्रधान के खिलाफ लिया एक्शन, समाज कल्याण अधिकारी ने उसे दे दी क्लीन चिट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 1:40 PM IST

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बस्ती : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रधान को जिला अधिकारी ने अपनी जांच में दोषी पाया और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया, लेकिन अब उनके ही एक जूनियर अधिकारी ने प्रधान को दोष मुक्त करते हुए ईमानदार घोषित कर दिया. दरअसल, घोटाले के आरोप में डीएम ने एक प्रधान को 6 महीने तक दोषी माना और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए खाता सीज कर दिया और वित्तीय अधिकार भी वापस ले लिए. लेकिन इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब डीएम के आदेश को उनके ही मातहत जिला समाज कल्याण अधिकारी ने न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि भ्रष्टाचारी प्रधान को दोषमुक्त करते हुए डीएम की कार्रवाई को गलत साबित कर दिया है. इस मामले में रिपोर्ट तैयार करके जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी गई है, जिसे देखकर उनका भी माथा चकरा गया है, अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे डीएम को इस रिपोर्ट को भेजे या दोबारा जांच के लिए वापस कर दें.

यह मामला विकास खंड गौर अंतर्गत बैदोलिया गांव का है, जहां मेड़बन्दी के नाम पर हुए लाखों के गबन के केस में एक नया मोड़ सामने आया है.जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना की तरफ से गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए आरोपी ग्राम प्रधान को क्लीन चिट दे दी है. शायद यह अधिकारी खुद को जिलाधिकारी के आदेशों से ऊपर समझ रहे हैं. जिन लाभार्थियों के नाम पर गांव में 8 लाख का सरकारी बजट सिर्फ कागजों में खपा दिया गया, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है.

दोषियों को दोषमुक्त कर कहा- बारिश में बह गए मेड़

पूर्व की जांच टीम जिला लेखा परीक्षा अधिकारी और जेई नलकूप विभाग ने जब इस प्रकरण की जांच की थी तो धरातलीय सत्यापन में गांव के 9 लाभार्थियों के खेत में कोई मेड़बन्दी नहीं मिली, ये सभी लाभार्थी एक झूठा शपथ पत्र भी डीएम को सौंपा था, मगर जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने प्रधान को दोषी माना और उनका पावर सीज कर दिया था, इसके बाद अंतिम जांच के लिए नामित जिला समाज कल्याण अधिकारी जब इस घोटाले की जांच करने पहुंचे तो मामला पलट गया.

जिला अधिकारी ने जिस प्रधान के खिलाफ लिया एक्शन, समाज कल्याण अधिकारी ने उसे दे दी क्लीन चिट (Video Credit; ETV Bharat)

जिन लाभार्थियों के शपथ पत्र को डीएम ने झूठा माना था उसे समाज कल्याण अधिकारी ने सही ठहरा दिया. और मौके पर मेड़बन्दी का नामोनिशान न मिलने के बावजूद सभी दोषियों को दोषमुक्त कर दिया. इसको लेकर तर्क दिया गया कि मेड़बंदी का कार्य दो वर्ष पूर्व हुआ था इसलिए बारिश में वे सभी बह गए. जब डीसी मनरेगा ने डीएम को इस प्रकरण में अपनी एक रिपोर्ट भेजी कि मनरेगा एक्ट के अनुसार मेड़बंदी की मियाद 10 से 15 वर्ष होती है, बावजूद जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने जिले के सभी अधिकारियों की रिपोर्ट को गलत साबित करते हुए अपनी एक रिपोर्ट बनाई और प्रधान ममता को क्लीन चिट दे दी.

जांच के दौरान दोनों पक्षों में हुआ विवाद

बता दें कि बैदोलिया गांव की प्रधान ममता पर मेड़बन्दी के नाम पर बिना कोई कार्य कराए सरकारी धन के बंदरबांट का आरोप लगा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक विशेष कमेटी गठित की थी. इस कमेटी ने अपनी जांच में पाया था कि बिना धरातल पर काम हुए लगभग 8 लाख रुपये की धांधली की गई है. इस रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने 6 महीने पहले प्रधान के वित्तीय अधिकारों को सीज कर दिया था. इस मामले में शिकायतकर्ता तिलकराम और दलसिंगार ने सीडीओ से मिलकर जांच को प्रभावित करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करते हुए किसी अन्य अधिकारी से प्रधान के घोटाले की अभिलेखीय और धरातलीय जांच कराने की मांग की है. समाज कल्याण अधिकारी की जांच के दौरान गांव में दोनों पक्षों में जमकर विवाद भी हुआ.

विरोधाभासी रिपोर्ट आने से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप

हैरानी की बात यह है कि जिस भ्रष्टाचार की पुष्टि डीएम की तरफ से गठित कमेटी ने की थी, उसे जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने अपनी जांच में सिरे से खारिज कर दिया. एक ही मामले में दो विरोधाभासी रिपोर्ट आने से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है. सवाल यह उठ रहा है कि जब एक उच्च स्तरीय कमेटी भ्रष्टाचार की पुष्टि कर चुकी थी, तो किस आधार पर दोबारा जांच कर आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया, अब देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' का दावा करने वाला प्रशासन इस दोहरी जांच की गुत्थी को कैसे सुलझाता है और सरकारी धन का गबन करने वालों पर क्या कार्रवाई होती है.

क्या कहते हैं संबंधित अधिकारी

जब इस मामले को लेकर जब ईटीवी भारत ने समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव से उनका पक्ष लेना चाहा तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया. वहीं, जिला पंचायत राज अधिकारी घनश्याम सागर ने जांच रिपोर्ट के बारे में बताया कि पूर्व में एक कमेटी ने इस मामले की जांच कर चुकी है, जिसके बाद अंतिम जांच अब DSW ने की है, रिपोर्ट को डीएम के पास भेजी जाएगी. मनरेगा एक्ट के आधार पर उच्च अधिकारी कार्रवाई करेंगे. फिलहाल दोबारा आई जांच रिपोर्ट के प्रधान को मेड़बन्दी के घोटाले के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है. इधर प्रधान पति निलेश ने कहा कि गांव में दो परिवारों के बीच आपसी वर्चस्व की लड़ाई में उन्हें मोहरा बनाया जा रहा, मगर अब वे दोषमुक्त हैं तो गांव के विकास के लिए अपनी मुहिम जारी रखेंगे.

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