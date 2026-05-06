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भ्रष्टाचार पर भारी मेहरबानी: 'साहब' ने एक झटके में धो दिए ग्राम प्रधान के 'दाग', DM के एक्शन की भी नहीं की परवाह

बस्ती : उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रधान को जिला अधिकारी ने अपनी जांच में दोषी पाया और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया, लेकिन अब उनके ही एक जूनियर अधिकारी ने प्रधान को दोष मुक्त करते हुए ईमानदार घोषित कर दिया. दरअसल, घोटाले के आरोप में डीएम ने एक प्रधान को 6 महीने तक दोषी माना और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए खाता सीज कर दिया और वित्तीय अधिकार भी वापस ले लिए. लेकिन इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब डीएम के आदेश को उनके ही मातहत जिला समाज कल्याण अधिकारी ने न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि भ्रष्टाचारी प्रधान को दोषमुक्त करते हुए डीएम की कार्रवाई को गलत साबित कर दिया है. इस मामले में रिपोर्ट तैयार करके जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी गई है, जिसे देखकर उनका भी माथा चकरा गया है, अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि वे डीएम को इस रिपोर्ट को भेजे या दोबारा जांच के लिए वापस कर दें.

यह मामला विकास खंड गौर अंतर्गत बैदोलिया गांव का है, जहां मेड़बन्दी के नाम पर हुए लाखों के गबन के केस में एक नया मोड़ सामने आया है.जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव की कार्यप्रणाली अब सवालों के घेरे में है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना की तरफ से गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट को ठेंगा दिखाते हुए आरोपी ग्राम प्रधान को क्लीन चिट दे दी है. शायद यह अधिकारी खुद को जिलाधिकारी के आदेशों से ऊपर समझ रहे हैं. जिन लाभार्थियों के नाम पर गांव में 8 लाख का सरकारी बजट सिर्फ कागजों में खपा दिया गया, उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है.

दोषियों को दोषमुक्त कर कहा- बारिश में बह गए मेड़

पूर्व की जांच टीम जिला लेखा परीक्षा अधिकारी और जेई नलकूप विभाग ने जब इस प्रकरण की जांच की थी तो धरातलीय सत्यापन में गांव के 9 लाभार्थियों के खेत में कोई मेड़बन्दी नहीं मिली, ये सभी लाभार्थी एक झूठा शपथ पत्र भी डीएम को सौंपा था, मगर जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने प्रधान को दोषी माना और उनका पावर सीज कर दिया था, इसके बाद अंतिम जांच के लिए नामित जिला समाज कल्याण अधिकारी जब इस घोटाले की जांच करने पहुंचे तो मामला पलट गया.

जिला अधिकारी ने जिस प्रधान के खिलाफ लिया एक्शन, समाज कल्याण अधिकारी ने उसे दे दी क्लीन चिट (Video Credit; ETV Bharat)

जिन लाभार्थियों के शपथ पत्र को डीएम ने झूठा माना था उसे समाज कल्याण अधिकारी ने सही ठहरा दिया. और मौके पर मेड़बन्दी का नामोनिशान न मिलने के बावजूद सभी दोषियों को दोषमुक्त कर दिया. इसको लेकर तर्क दिया गया कि मेड़बंदी का कार्य दो वर्ष पूर्व हुआ था इसलिए बारिश में वे सभी बह गए. जब डीसी मनरेगा ने डीएम को इस प्रकरण में अपनी एक रिपोर्ट भेजी कि मनरेगा एक्ट के अनुसार मेड़बंदी की मियाद 10 से 15 वर्ष होती है, बावजूद जिला समाज कल्याण अधिकारी लालजी यादव ने जिले के सभी अधिकारियों की रिपोर्ट को गलत साबित करते हुए अपनी एक रिपोर्ट बनाई और प्रधान ममता को क्लीन चिट दे दी.