ETV Bharat / state

बेघर परिवारों को मिली मदद, समाजसेवी संगठन ने दिया राशन और कंबल , शासन से व्यवस्थापन की अपील

बेघर परिवारों को समाजसेवी संगठन ने पहुंचाई मदद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : रायपुर से धमतरी तक बन रहे बड़ी रेल लाइन का काम युद्धस्तर पर जारी है. पटरी बिछाने और स्टेशन रिनोवेशन का काम अंतिम चरण में है. ऐसे में पिछले कई साल से रेलवे की जमीन पर रह रहे परिवारों को रेलवे प्रशासन ने खाली करवाया है. इन परिवारों के पास अब घर नहीं है, ऐसे में वे अब डागा धर्मशाला की बंजर जमीन पर तालपत्री और साड़ी के तंबू बनाकर रहने को मजबूर हैं. इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में उन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में धमतरी के सामाजिक संस्थाओं ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. सामाजिक संस्था ने 30 परिवारों के लिए भोजन के लिए राशन और कंबल भेंट किए हैं.

शासन से व्यवस्थापन की अपील (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाजसेवी संगठन ने पहुंचाई मदद



बुधवार को धमतरी में समाजसेवी संगठन ने मानवीय सेवा का नायाब उदाहरण पेश किया है. फाउंडेशन ने डागा धर्मशाला में कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर परिवारों को जरूरत की सामग्री भेंट की. फाउंडेशन के इस सराहनीय कार्य से प्रभावित परिवार खुशी से गदगद हो गए.

ठंड में राशन और गर्म कपड़ों का किया इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खुले आसमान के नीचे काट रहे थे सर्द रातें