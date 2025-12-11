बेघर परिवारों को मिली मदद, समाजसेवी संगठन ने दिया राशन और कंबल , शासन से व्यवस्थापन की अपील
रेलवे जमीन से बेघर हुए परिवारों की समाजसेवी संगठन ने मदद की है.
रायपुर : रायपुर से धमतरी तक बन रहे बड़ी रेल लाइन का काम युद्धस्तर पर जारी है. पटरी बिछाने और स्टेशन रिनोवेशन का काम अंतिम चरण में है. ऐसे में पिछले कई साल से रेलवे की जमीन पर रह रहे परिवारों को रेलवे प्रशासन ने खाली करवाया है. इन परिवारों के पास अब घर नहीं है, ऐसे में वे अब डागा धर्मशाला की बंजर जमीन पर तालपत्री और साड़ी के तंबू बनाकर रहने को मजबूर हैं. इस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में उन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में धमतरी के सामाजिक संस्थाओं ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. सामाजिक संस्था ने 30 परिवारों के लिए भोजन के लिए राशन और कंबल भेंट किए हैं.
समाजसेवी संगठन ने पहुंचाई मदद
बुधवार को धमतरी में समाजसेवी संगठन ने मानवीय सेवा का नायाब उदाहरण पेश किया है. फाउंडेशन ने डागा धर्मशाला में कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर परिवारों को जरूरत की सामग्री भेंट की. फाउंडेशन के इस सराहनीय कार्य से प्रभावित परिवार खुशी से गदगद हो गए.
खुले आसमान के नीचे काट रहे थे सर्द रातें
धर्मशाला में जीवन काट रहे बेघर परिवारों ने समाजसेवी संगठन को धन्यवाद दिया. परिवारों ने कहा कि ठंड से बचने उन्हें गर्म कपड़े और राशन सामग्री दी गई है.यदि आने वाले समय में रहने का भी स्थायी इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहेगा.
रेलवे प्रभावित लोग हैं जो कि खुले जगह पर रह रहे हैं और देखा गया था कि इन परिवारों के पास जरूरत के सामान नहीं है. उनको कंबल सहित किराना, सब्जी प्रोवाइड किया गया है और जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद करते रहेंगे- ऋतुराज पंवार, अध्यक्ष फाउंडेशन
पार्षद छोटू वर्मा ने कहा कि रेलवे प्रभावित करीब 30 परिवार काफी तकलीफ में थे. जिनकी भावनाओं को समझते हुए ऋतुराज फाउंडेशन ने मदद की है.
हमने समाज सेवी संस्थाओं से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर बेघर हुए गरीब परिवारों का मदद करें. साथ ही शासन से बेघर परिवारों की उचित व्यवस्थापन करने की अपील की गई है- छोटू वर्मा,पार्षद
दूसरे समाजसेवी संस्थाओं से मदद की अपील
आपको बता दें कि रेलवे की जमीन से बेदखल किए गए 30 परिवारों के पास राशन खत्म हो चुका था.ऐसे में सामाजिक संस्था ने आगे आकर परिवारों की मदद की. साथ ही साथ दूसरी संस्थाओं से भी मदद करने की अपील की.
