ETV Bharat / state

हिमाचल में इस दिन तक करा लें e-KYC, नहीं तो दिसम्बर में नहीं आएगी पेंशन

हिमाचल में लंबे समय से e-KYC की प्रक्रिया चल रही है. इसको लेकर सरकार लाभार्थियों को कई अवसर दे चुकी है. ऐसे में अब सरकार ने 30 नवंबर तक e-KYC कराने का आखिरी अवसर दिया है. इसके बाद भी अगर लाभार्थी लापरवाही बरते हैं तो ऐसे लाभार्थियों के खाते में अगले महीने यानी दिसंबर महीने में तीन महीने की पेंशन नहीं डाली जाएगी. प्रदेश भर में अभी तक 6.85 लाख लाभार्थियों ने e-KYC करा ली है. प्रदेश में कुल 8,31,161 लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. इसमें कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 1,82,200 जरूरतमंद तबका योजना का लाभ ले रहे हैं. इसके अलावा काजा में 807, पांगी में 2098, भरमौर में 4406, डोडरा क्वार में 834 जरूरतमंद सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं.

निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण के निदेशक सुमित खिमटा का कहना है कि 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी ई केवाईसी नहीं कराई है, वो हर हाल में 30 नवंबर तक इस कार्य को पूरा कर लें. ऐसा न करने पर लाभार्थियों के खाते में दिसंबर महीने में पेंशन नहीं पड़ेगी.'

विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेंशन वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और दुरुस्त रखने के लिए ये कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी फर्जी लाभ को रोका जा सके और वास्तविक पात्रों को ही समय पर पेंशन मिले. इस तरह से जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है, वो अगले 15 दिनों में सरकार की ओर से मिले आखिरी अवसर की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने सभी पेंशनरों को एक और मौका देते हुए 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से e-KYC पूरा करने का आखिरी मौका दिया है. ऐसे में तय तारीख तक e-KYC न कराने पर लाभार्थियों की दिसंबर महीने में खाते में पड़ने वाली पेंशन रुक जाएंगी.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की ई-केवाईसी, ई-कल्याण मोबाइल ऐप के जरिए करवाने के लिए विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए जिला, तहसील, पंचायत व स्थानीय आंगनवाड़ी स्तर पर चल रहा है. इसमें सभी पेंशनरों के आधार कार्ड, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पूर्ण स्थाई पते समेत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित किए जा रहे हैं. इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश में कई पेंशनरों का सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से लाभार्थियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है. ऐसे में उन्हें नई जानकारी सत्यापित न कराने पर विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे नए पोर्टल के कारण खाते में पेंशन नहीं पड़ेगी.

30 नवंबर तक है समय सीमा

विभाग ने सभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा/परित्यक्ता /एकल नारी पेंशन, दिव्यांग राहत भत्ता, कुष्ठ रोगी भत्ता और ट्रांसजेंडर पेंशनर 30 नवंबर तक अपने सभी दस्तावेजों की नई जानकारी सहित स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से पेंशन सत्यापन की समयसीमा तय की है.

किसको मिल रही कितनी पेंशन

हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड एज पेंशन, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, विडो, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन, DRA के तहत महिला कुष्ठ रोगियों को हर महीने 1500 रुपए पेंशन दी जा रही है. इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना लागू होने के बाद महिला लाभार्थियों को 1500 रुपए पेंशन मिल रही है. इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड एज, पुरुष कुष्ठ रोगी पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जा रही है. इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन के तहत पुरुष लाभार्थियों को 1150 सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो रही है. प्रदेश में 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को हर महीने 1700 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है.

सालाना ₹1400 करोड़ खर्च

किसी भी कल्याणकारी राज्य का नागरिकों के जीवन-स्तर को सुधारना और उन्हें सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना मुख्य मकसद होता है. हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लागू की गई है. प्रदेश सरकार इस योजना पर हर साल करीब 1400 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिससे लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलता है. इसके तहत वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जनजातीय क्षेत्रों में साल में 2 बार और गैर जनजातीय क्षेत्रों में त्रैमासिक आधार पर साल में 4 बार पेंशन की अग्रिम किश्त मिलती है, ताकि समाज का सबसे जरूरतमंद तबका सम्मानजनक जीवन जी सके. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की यह योजना न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है, बल्कि कमजोर तबकों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास भी है.

ये भी पढ़ें: बिलासपुर में चिट्टे से भी खतरनाक ड्रग्स बरामद, रेव पार्टियों में होता है इस्तेमाल