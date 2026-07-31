सोशल पुलिसिंग अभियान से नाबालिगों को समझाया ट्रैफिक रुल्स , सड़क दुर्घटनाएं रोकना है लक्ष्य,पालकों को दी गई सलाह
छत्तीसगढ़ में सोशल पुलिसिंग अभियान के माध्यम से नाबालिगों को यातायात के नियमों को लेकर जागरुक किया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 31, 2026 at 1:10 PM IST
सूरजपुर/जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में पुलिस ने नाबालिग बच्चों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए सोशल पुलिसिंग अभियान चलाया है.अभियान के तहत स्कूल आने जाने वाले छात्रों को उनके स्कूल में जाकर समझाईश दी गई. यही नहीं पुलिस की टीम चौक चौराहों में नाकेबंदी करके नाबालिगों को रोककर उन्हें उनके पालकों के साथ यातायात नियमों के बारे में जानकारी दे रही है.
सूरजपुर में पुलिस ने चलाया अभियान
सूरजपुर जिले में पुलिस ने अभियान के तहत नाबालिग स्कूली छात्रों के खिलाफ दोपहिया वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की. जिले के अलग-अलग स्कूलों के आसपास और प्रमुख मार्गों पर पुलिस टीम ने जांच अभियान चलाकर नाबालिग वाहन चालकों को रोका.कार्रवाई के दौरान उनके परिजनों को मौके पर बुलाया गया .इसके बाद उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की जानकारी देते हुए समझाइश दी गई कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए न दें.
कम उम्र में वाहन चलाना कानूनन अपराध
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कम उम्र में वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों और अन्य लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है.अभियान के दौरान सैकड़ों नाबालिग वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई.
अभियान के दौरान अलग-अलग प्रावधानों के तहत करीब 70 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला गया.यह कार्रवाई केवल दंडात्मक नहीं बल्कि जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है, ताकि अभिभावक अपनी जिम्मेदारी समझें और बच्चों को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाने दें- योगेश देवांगन, एएसपी
अभिभावकों से की अपील
सूरजपुर पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में यह विशेष अभियान पूरे जिले में लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जांजगीर चांपा जिले में भी पुलिस की गाइडलाइन
जांजगीर चांपा जिला में पुलिस ने सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए खास पहल की है, सुबह पुलिस अधिकारी स्कूलों में पहुंच कर बच्चों के साथ अभिभावकों को सही उम्र में ही गाड़ी चलाने की नसीहत दे रहे हैं. शाम को सामुदायिक पुलिसिंग का इम्पेक्ट का परीक्षण भी कर रहे हैं. बच्चों को वाहन चलाते पाए जाने पर जुर्माना के साथ परिजनों को बच्चों से गाड़ी नहीं चलवाने की समझाईश दे रहे हैं.
एसपी ने चलाया अभियान
आपको बता दें कि एसपी विजय कुमार पाण्डेय ने सड़क दुर्घटना, साइबर क्राइम और नशाखोरी के खिलाफ सामुदायिक पुलिसिंग की शुरुआत की है.गुरुवार को पुलिस टीम जिला मुख्यालय के आत्मानंद स्कूल में छात्र छात्राओं को बाइक चलाने संबंधी जानकारी दी. उन्होंने नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए कहा.
जांजगीर चांपा पुलिस ने सुबह स्कूलों में जागरूकता फैलाने के बाद शाम होते ही सड़कों में 16 बच्चों को बाइक चलाते हुए पकड़ा. सभी का 2-2 हजार रुपए का समन शुल्क काटकर परिजनों को मौके पर बुलाया. परिजनों को 16 साल की उम्र होने के बाद बिना गेयर की गाड़ी के लिए लाइसेंस बनवा कर हेलमेट के साथ ही गाड़ी चलाने की सलाह दी गई- योगिता खापर्डे,सीएसपी
आपको बता दें कि पुलिस सड़क हादसों को रोकने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जागरुकता फैलाने में जुटी है. पुलिस के मुताबिक नाबालिगों का वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके और सड़क में चलने वाले लोगों के लिए खतरा है.
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