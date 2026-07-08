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बरेली की किला नदी को बचाने के लिए एकजुट हुए सामाजिक संगठन, जिला प्रशासन को सौंपा सीएम योगी के नाम ज्ञापन, जन आंदोलन की चेतावनी

अस्तित्व खोती किला नदी ( Photo Credit: ETV Bharat )