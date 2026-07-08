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बरेली की किला नदी को बचाने के लिए एकजुट हुए सामाजिक संगठन, जिला प्रशासन को सौंपा सीएम योगी के नाम ज्ञापन, जन आंदोलन की चेतावनी

अस्तित्व खोती किला नदी के लिए शुरू हुआ जनआंदोलन

अस्तित्व खोती किला नदी
अस्तित्व खोती किला नदी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 2:27 PM IST

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बरेली: ऐतिहासिक किला नदी के अस्तित्व को लेकर शुरू हुई चिंता अब जनआंदोलन का रूप लेने लगी है. किला नदी की बदहाल स्थिति और उसके लगातार सिमटते अस्तित्व को लेकर सामाजिक संगठनों ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है. संगठनों ने पहल नहीं होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है.

किसान संगठन ने बुलंद की आवाज: भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने किला नदी के साथ-साथ नकटिया नदी के पुनर्जीवन की मांग उठाई. संगठन का कहना है कि प्रदूषण, अतिक्रमण और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण दोनों नदियां धीरे-धीरे नालों में तब्दील होती जा रही हैं, जिसका सीधा असर किसानों, भूजल स्तर और पर्यावरण पर पड़ रहा है. आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा के माध्यम से प्रशासन को सौंपा.

किला नदी को बचाने के लिए एकजुट सामाजिक संगठन (Video Credit: ETV Bharat)


यदि समय रहते नदियों को बचाने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी.नदियां केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि क्षेत्र की कृषि, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. - केशव सिंह सोलंकी, जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी)

नदियों को पुनर्जीवित करने की मांग: प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि, जिस तरह केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना के तहत गंगा के संरक्षण का अभियान चलाया है, उसी तर्ज पर किला और नकटिया नदी को भी पुनर्जीवित किया जाए. दोनों नदियों की व्यापक सफाई, अवैध अतिक्रमण हटाने, तटों के सौंदर्यीकरण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराने की भी मांग की.

सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए सीएम योगी को भेजा ज्ञापन
सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए सीएम योगी को भेजा ज्ञापन (Photo Credit: ETV Bharat)


बता दें कि, ईटीवी भारत की खबर के बाद किला नदी को बचाने की मांग सार्वजनिक रूप से उठना. इस बात का संकेत है कि अब यह मुद्दा केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक संगठनों और किसानों की प्राथमिकता भी बन चुका है. अब लोगों की नजर प्रशासन और सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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