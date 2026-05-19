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लोक भवन पहुंचा पलामू का मुद्दा, JET-2026 में क्षेत्रीय भाषाओं और उम्र सीमा में बदलाव की मांग

रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JET)-2026 को लेकर पलामू के सामाजिक संगठन जन जागृति एवं कल्याण केंद्र ने राज्यपाल को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया है. संगठन ने परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 साल करने और भाषा के आधार पर अलग पलामू राज्य गठन की मांग उठाई है. संगठन के सचिव राहुल कुमार उर्फ राहुल क्रांति ने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय युवाओं के अधिकारों की अनदेखी की जा रही है.

नागपुरी भाषा से परिचित नहीं हैं पलामू प्रमंडल के अधिकांश युवा

संगठन का कहना है कि पलामू प्रमंडल के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में बड़ी संख्या में लोग मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा बोलते हैं. इसके बावजूद JET-2026 में नागपुरी भाषा को प्राथमिकता दिए जाने से स्थानीय अभ्यर्थियों को परेशानी हो सकती है. संगठन के अनुसार, पलामू प्रमंडल के अधिकांश युवा नागपुरी भाषा से परिचित नहीं हैं, जिससे शिक्षक पात्रता परीक्षा में उनकी सफलता प्रभावित हो सकती है.

'स्थानीय अभ्यर्थियों के हितों के खिलाफ है नियम'

संगठन ने यह भी कहा कि 2013 और 2016 की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका जैसी भाषाएं शामिल थीं लेकिन इस बार इन भाषाओं को हटाया गया है. इसे स्थानीय अभ्यर्थियों के हितों के खिलाफ बताते हुए संगठन ने इन भाषाओं को फिर से परीक्षा में शामिल करने की मांग की है.

न्यूनतम आयु सीमा को लेकर संगठन का आक्रोश!