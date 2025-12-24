ETV Bharat / state

'बहू-बेटियों के लिए स्मार्टफोन बैन' पंचायत के फरमान पर सामाजिक संगठन आक्रोशित, कहा- ये मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला

जालोर में पंचायत की ओर से महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर NFIW ने विरोध जताया है.

महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बैन के आदेश पर आक्रोश
महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बैन के आदेश पर आक्रोश (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 3:41 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : राजस्थान के जालोर जिले में सुंधा माता पट्टी के चौधरी समाज की एक पंचायत ने 15 गांवों की महिलाओं और लड़कियों के स्मार्टफोन उपयोग पर रोक लगा दी है, जो 26 जनवरी 2026 से लागू होगी. निर्णय के अनुसार महिलाएं केवल बेसिक की-पैड मोबाइल फोन का ही उपयोग कर सकेंगी और कैमरा-स्मार्टफोन को सार्वजनिक आयोजनों, शादी-ब्याह या पड़ोसियों के घर ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा. वहीं, इस मामले में जालोर एसपी शैलेंद्र इंदौलिया का कहना है कि गजीपुरा गांव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें महिलाओं और लड़कियों के मोबाइल उपयोग पर रोक लगाने की बात कही गई. यह सामाजिक स्तर का मामला था. इसमें किसी ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई है.

पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल केवल घर के अंदर सीमित किया गया है. चौधरी समाज के फैसले के बाद सामाजिक संगठन आग बबूला है. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन ने इस आदेश को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इस इस तरह का फरमान महिलाओं के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. आगाज फाउंडेशन की अध्यक्ष सुमन देवठिया ने भी इस आदेश को महिला विरोधी करार दिया.

यह बोले सामाजिक कार्यकर्ता. (ETV Bharat Jaipur)

मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला : NFIW महासचिव निशा सिद्धू ने कहा कि राजस्थान के जालोर जिले में एक पंचायत की ओर से महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध निंदनीय है. यह निर्णय न केवल महिलाओं के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और लैंगिक समानता के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है. आज के समय में स्मार्टफोन महिलाओं के लिए केवल संचार का साधन नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, सरकारी योजनाओं, डिजिटल भुगतान, आपातकालीन सहायता और आत्म-अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है.

पंचायत की ओर से महिलाओं को इससे वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 21 (सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार) का खुला उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि NFIW यह स्पष्ट करना चाहती है कि पंचायतों को यह अधिकार नहीं है कि वे महिलाओं के निजी जीवन, तकनीक तक पहुंच या संवाद के अधिकार पर तुगलकी फरमान जारी करें. ऐसे फैसले महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को कमजोर करते हैं. साथ ही डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण के सरकारी दावों को खोखला साबित करते हैं.

पढ़ें. महिला शक्ति को सलाम! देश और परिवार की ड्यूटी एक साथ निभा रहीं जवान

NFIW की मांग :

  1. पंचायत की ओर से जारी यह असंवैधानिक आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए.
  2. इस तरह का निर्णय लेने वाले पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक सख्त कार्रवाई की जाए.
  3. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के डिजिटल अधिकारों, सुरक्षा एवं जागरूकता को राज्य सरकार सुनिश्चित करें.
  4. महिलाओं की आवाज, उनकी तकनीक और उनका भविष्य उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसे सरकार सुनिश्चित करें.

सामुदायिक पाबंदी सिद्धांत के विपरीत : उधर, दलित महिला सामाजिक कार्यकर्ता और आगाज फाउंडेशन की अध्यक्ष सुमन देवठिया कहती हैं कि पंचायतें सामाजिक निर्णय ले सकती हैं, लेकिन समाज के किसी समूह की ओर से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और डिजिटल सशक्तिकरण जैसे अधिकारों पर रोक लगाना संविधान के खिलाफ हो सकता है. अगर महिलाएं या किसी भी नागरिक का अधिकार आधारहीन रूप से सीमित किया जाता है तो प्रशासन और न्यायपालिका संयुक्त रूप से हस्तक्षेप कर सकती है और इस तरह के फैसले को चुनौती दी जा सकती है. यह फैसला स्वतंत्रता, समानता और निजता के संवैधानिक अधिकारों का हनन है.

भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है और तकनीकी उपकरणों तक पहुंच पर ऐसी सामुदायिक पाबंदी इस सिद्धांत के विपरीत है. जब तक कोई सरकारी कानून या न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं होता, तब तक यह प्रतिबंध कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं माना जाता और पंचायत के ऐसे आदेशों को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ देखा जा रहा है. सुमन कहती हैं कि पहले ही यह सवाल उठा चुके हैं कि ऐसे निर्णय महिलाओं की आजादी और शिक्षा के अधिकारों को प्रभावित करेंगे. एक तरफ महिलाओं और बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकार के स्तर पर स्मार्ट फोन दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज की ओर से इस तरह के असंवैधनिक निर्णय लिए जा रहे हैं. सरकार को तत्काल इस तरह के फैसले पर एक्शन लेना चाहिए.

पढ़ें. 'रद्दी' से चमकी किस्मत : सुशीला का इनोवेशन पहुंचा अमेरिका, पेपर प्रोडक्ट्स से आत्मनिर्भर बनीं 50 महिलाएं

15 गांवों में महिलाओं-लड़कियों के स्मार्टफोन उपयोग पर रोक : दो दिन पहले राजस्थान के जालोर जिले में पंचायत के एक फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है. चौधरी समाज की सुंधामाता पट्टी की पंचायत ने 15 गांवों की बहू-बेटियों के लिए कैमरे वाले स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. यह नियम 26 जनवरी से लागू किया जाएगा. पंचायत के फैसले के मुताबिक महिलाएं अब स्मार्टफोन की जगह की-पैड फोन का ही उपयोग कर सकेंगी. उनके शादी-समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों और पड़ोसी के घर जाते समय भी मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी रहेगी. पंचायत के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है. बैठक की अध्यक्षता 14 पट्टी के अध्यक्ष सूज नाराम चौधरी ने की.

पढ़ें. सरहद पर तैनात महिला जवान, वुमन एम्पावरमेंट का पेश कर रही हैं मिसाल

पंचायत ने ये रखा तर्क : समाज अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी ने बताया कि पंच हिम्मताराम ने प्रस्ताव पढ़कर सुनाया. इस प्रस्ताव को देवराज करनाल पक्ष की ओर से रखा गया था. चर्चा के बाद सभी पंचों ने इस पर सहमति जताई. पंचायत का यह फैसला जालोर जिले के सुंधा माता गजापुरा, गजीपुरा, पावली, मालवाड़ा, राजपुरा, राजीकावास, खानपुर, आलडी, रोपसी, साविदर, कोड़ी, चितरोडी, कागमाला सहित कई गांवों में लागू होगा. पढ़ाई करने वाली बच्चियां जरूरी होने पर घर के भीतर मोबाइल का उपयोग कर सकेंगी, लेकिन वे बाहर किसी भी सार्वजनिक या सामाजिक कार्यक्रम में मोबाइल साथ नहीं ले जा सकेंगी. पंचायत को यह फैसला इसीलिए लेना पड़ा कि महिलाओं के पास मोबाइल होने से बच्चे उसका अधिक उपयोग करने लगते हैं. इससे उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ने की आशंका रहती है. इसी कारण मोबाइल उपयोग को नियंत्रित करना जरूरी समझा गया.

TAGGED:

BAN ON SMARTPHONES FOR WOMEN
JALORE PANCHAYAT ORDER
महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बैन
NO SMARTPHONES FOR WOMEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.