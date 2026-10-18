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अम्बेडकर नगर के इस दुर्गा पंडाल में Gen Z और Gen Alpha ने अपनाई ये थीम

अम्बेडकर नगर के इस दुर्गा पंडाल में माँ के दर्शन के साथ दिखेगी समाज की कड़वी हकीकत ( Photo Credit; ETV Bharat )

अम्बेडकर नगर: नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना हो रही है. जगह-जगह भव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. लेकिन अंबेडकरनगर के टांडा में एक ऐसा दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है, जहां भक्ति और आस्था के साथ समाज को जागरूक करने का संदेश दिया जा रहा है. इस पंडाल को तैयार करने में Gen Z और Gen Alpha यानी नई पीढ़ी के युवाओं ने अहम भूमिका निभाई है. यहां मां दुर्गा की शक्ति के साथ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और गुरु गोबिंद सिंह जी के दो साहिबजादों के बलिदान को अनूठे अंदाज में दर्शाया गया है.

दुर्गा पंडाल (Video Credit; ETV Bharat) नवरात्रि के दौरान टांडा कस्बे में दर्जनों स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. पंडालों में भव्य लाइटिंग, आकर्षक सजावट और धार्मिक झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. इसी बीच श्री श्री बाल दुर्गा पूजा का एक पंडाल अपनी अलग थीम और संदेश के कारण लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस पंडाल में मां दुर्गा को शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बुराई के प्रतीक राक्षस का संहार करती हैं. लेकिन ये संदेश केवल पौराणिक बुराई के अंत तक सीमित नहीं है.