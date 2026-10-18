अम्बेडकर नगर के इस दुर्गा पंडाल में Gen Z और Gen Alpha ने अपनाई ये थीम
अम्बेडकर नगर जिले में टांडा के दुर्गा पंडाल में आस्था के साथ सामाजिक संदेश, Gen Z और Gen Alpha का आइडिएशन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 10:33 AM IST
अम्बेडकर नगर: नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना हो रही है. जगह-जगह भव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. लेकिन अंबेडकरनगर के टांडा में एक ऐसा दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है, जहां भक्ति और आस्था के साथ समाज को जागरूक करने का संदेश दिया जा रहा है. इस पंडाल को तैयार करने में Gen Z और Gen Alpha यानी नई पीढ़ी के युवाओं ने अहम भूमिका निभाई है. यहां मां दुर्गा की शक्ति के साथ महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और गुरु गोबिंद सिंह जी के दो साहिबजादों के बलिदान को अनूठे अंदाज में दर्शाया गया है.
नवरात्रि के दौरान टांडा कस्बे में दर्जनों स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. पंडालों में भव्य लाइटिंग, आकर्षक सजावट और धार्मिक झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. इसी बीच श्री श्री बाल दुर्गा पूजा का एक पंडाल अपनी अलग थीम और संदेश के कारण लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस पंडाल में मां दुर्गा को शक्ति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बुराई के प्रतीक राक्षस का संहार करती हैं. लेकिन ये संदेश केवल पौराणिक बुराई के अंत तक सीमित नहीं है.
झांकियों के माध्यम से आज के समाज में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर भी सवाल उठाए गए हैं. पंडाल में प्रदर्शित दृश्य समाज की उस कड़वी हकीकत की ओर ध्यान दिलाते हैं, जहां बेटियों को आज भी हिंसा, शोषण और अत्याचार का सामना करना पड़ता है. एक प्रस्तुति में महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा दिलाने का संदेश दिया गया है. वहीं, पंडाल की दीवारों पर लगे पोस्टर लोगों को महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और न्याय के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं.
टांडा के श्री श्री बाल दुर्गा पूजा पंडाल की ये थीम बताती है कि आस्था केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है. ये समाज को बेहतर बनाने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और बेटियों के सम्मान की रक्षा करने की प्रेरणा भी दे सकती है. Gen Z और Gen Alpha की इस पहल में मां दुर्गा की शक्ति, नारी सम्मान और साहिबजादों के बलिदान का संदेश एक साथ नजर आता है. अब इस संदेश को अपने जीवन में अपनाना और महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा का माहौल बनाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है.
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