मुकेश अग्निहोत्री ने दो घंटे फ्लाइट लेट होने पर डाली पोस्ट, यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में लगा दी क्लास
दिल्ली से चंडीगढ़ फ्लाइट लेट होने पर डिप्टी सीएम ने पोस्ट की तो यूजर्स उन्हीं से सवाल करने लगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 2:25 PM IST
शिमला: दिल्ली से चंडीगढ़ आ रही फ्लाइट में देरी होने को लेकर हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इंडिगो की इस लापरवाही के खिलाफ लिखा की 'IndiGo की ऐसी अव्यवस्था अस्वीकार्य है.' जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में डिप्टी सीएम की ही जमकर क्लास लगा दी.
यूजर्स ने लगाई डिप्टी सीएम की क्लास
सोशल मीडिया यूजर्स ने फेसबुक पर डिप्टी सीएम की पोस्ट पर चुटकी लेते हुए उनकी क्लास ली.
- एक यूजर ने लिखा कि 'तुम से बसें नहीं चल रही, ये फिर भी हवाई जहाज है.'
- एक ने लिखा, 'इसी तरह जब हिमाचल के आम लोगों को घंटों बसों, टैक्सियों और सड़कों पर इंतज़ार करना पड़ता है, तब उनकी परेशानी पर भी यही संवेदनशीलता और सख्ती दिखे तो व्यवस्था सच में बदलेगी. आपकी नाराजगी जायज है, अब उम्मीद है कि हिमाचल की परिवहन व्यवस्था और सड़कों की हालत पर भी इसी पैमाने से जवाबदेही तय होगी.'
- एक अन्य ने लिखा, 'इंडिगो एयरलाइन भी अब व्यवस्था परिवर्तन की ओर है.'
- 'हिमाचल प्रदेश सरकारी विभाग में भी ये समस्या है कर्मचारी नहीं है.'
पायलट न होने के चलते डिले हुई फ्लाइट
दिल्ली से चंडीगढ़ आ रही फ्लाइट में बीती रात बड़ी लापरवाही देखने को मिली. दरअसल फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार थी और सारे यात्री भी फ्लाइट में बैठकर फ्लाइट के टेक ऑफ होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विमान ने उड़ान नहीं भरी, क्योंकि उस समय पर पायलट ही उपलब्ध नहीं था. जिसके चलते फ्लाइट को बार-बार रिशेड्यूल किया गया. रात 8:30 की फ्लाइट थी, जिसे पहले 9:50 बजे शेड्यूल किया गया. दो घंटे से ज्यादा समय तक यात्री विमान में बैठे रहे, लेकिन पायलट न होने के चलते फ्लाइट 1:30 बजे शेड्यूल की गई. जिससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इसी फ्लाइट में हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी सवार थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इंडिगो की इस लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताई.