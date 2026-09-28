सोशल मीडिया रील ने मिलाया बिछड़ा परिवार, 20 साल पहले गायब हो गया था युवक
ग्वालियर से घर लौटने के दौरान सहयोगियों ने नम आंखों से दी विदाई, बिहार में परिवार और मोहल्ले वालों ने ढोल नगाड़ों से किया स्वागत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 9:08 PM IST
ग्वालियर: आज के दौर में इंटरनेट की ताक़त से कोई अनजान नहीं है. लोग सोशल नेटवर्किंग, अपने दैनिक कामकाज, मनोरंजन, आधिकारिक काम को लेकर इसे अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं. इंटरनेट की मदद से 20 साल पहले बिहार से गुम हुए एक मानसिक रूप से कमज़ोर युवक को उसके परिवार से मिलावाया जा सका. युवक 8 साल पहले ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर मिला था और इतने समय से स्वर्ग सदन आश्रम में रह रहा था.
आठ साल पहले रेलवे स्टेशन पर बैठा मिला था युवक
स्वर्ग सदन आश्रम के फाउंडर मेम्बर विकास गोस्वामी ने ईटीवी भारत को बताया कि युवक 2018 में ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर दयनीय हालत में बैठा हुआ मिला था. पूछताछ में भी वह कुछ बताने की हालत में नहीं था. इसके बाद स्वर्ग सदन से जुड़े लोग उसे आश्रम में लेकर आए. उसका इलाज कराया गया और समय के साथ साथ उसकी स्थिति में सुधार आया. युवक ने अपना नाम शंकर कुशवाह महतो बताया. अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी भी दी लेकिन मानसिक स्थिति ठीक ना होने से वह अपने घर का पता नहीं बता सका. हालांकि उसकी बोलचाल की भाषा से जाहिर हो रहा था कि वह बिहार का रहने वाला है.
डीएसपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी शंकर की पोस्ट
शंकर स्वर्ग सदन में ही रहने लगा और धीरे-धीरे आश्रम में रहने वाले दूसरे लोगों की मदद करने लगा. कई बार बिहारी बोलने वाले लोगों से बातचीत कराई गई, उसकी काउंसलिंग भी कराई गई. लेकिन उसने अपने घर का पता कभी नहीं बताया.
कुछ दिन पहले डीएसपी संतोष पटेल स्वर्ग सदन आए, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने शंकर के साथ एक रील बनाकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लोगों से शंकर के बारे में पूछा. शंकर की रील काफ़ी वायरल हुई.
रिश्तेदारी में भोज के लिए गया था शंकर फिर नहीं लौटा
सोशल मीडिया पर रील पोस्ट होने के दो दिन बाद लल्लन महतो नाम के व्यक्ति ने स्वर्गसदन के विकास गोस्वामी को कॉल लिया. उसने बताया कि वह शंकर का भाई है, और बिहार के मधुबनी जिले के सुभासपुरा गांव का रहने वाला है. उसका भाई शंकर मानसिक रूप से कमजोर था लेकिन खाने का बहुत शौकीन था. करीब 20 साल पहले वह घर से एक रिश्तेदार के यहां निमंत्रण में गया था उसके बाद कभी लौटा ही नहीं. घरवालों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. उसके वापस मिलने की उम्मीद भी समय के साथ खत्म हो गई. फिर उन्होंने रील में शंकर को देखा और स्वर्ग सदन में कॉल किया.
आश्रम से ढोल नगाड़े के साथ हुए शंकर की विदाई
विकास गोस्वामी से बात होने के बाद लल्लन महतो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ग्वालियर आए और स्वर्ग सदन आश्रम पहुंचे. भाई को सामने देख दोनों भावुक हो गए, इसके बाद ढोल नगाड़े के साथ स्वर्गसदन से शंकर की विदाई हुई और उसका भाई उसे अपने साथ वापस बिहार ले गया. स्वर्गसदन में हर कोई भावुक था क्योंकि शंकर बीते 8 सालों से स्वर्ग सदन में रह रहा था और यहां के लोगों के लिए परिवार का सदस्य बन चुका था.
बिहार में भी खुशी से नाचा पूरा गांव
20 साल तक आंखों से दूर रहे शंकर के आने की खुदी उसके माता-पिता, परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को हुई. शंकर के गांव पहुंचते ही लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया आसपास के गांव के लोग और रिश्तेदार गाजे-बाजे के साथ नाचते हुए उसके घर तक पहुंचे. माता-पिता भी बेटे को सामने देख कर भावुक और खुश हुए. एक बेटा आख़िरकार अपने परिवार को वापस मिल गया था.