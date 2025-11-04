ETV Bharat / state

इटावा में रील वायरल करने के लिए की अभद्र धार्मिक टिप्पणी; नाबालिग लड़की, माता-पिता और युवक गिरफ्तार

नाबालिग लड़की, माता-पिता और युवक गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इटावा: सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने और रील्स वायरल करने के चक्कर में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. इटावा में एक नाबालिग ने रील वायरल करने के लिए अभद्र धार्मिक टिप्पणी कर दी, जिसका वीडियो वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया. पुलिस तक मामला पहुंचा तो तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया. नाबालिग को उसके माता-पिता सहित गिरफ्तार कर लिया गया. सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि नाबालिग द्वारा आपत्तिजनक वीडियो बनाने की जानकारी उसके माता-पिता को थी. कुछ परिचितों को भी इसकी जानकारी पहले से थी. इसके बावजूद उन्होंने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया. इससे यह स्पष्ट हुआ कि परिवार की लापरवाही ने मामले को और गंभीर बना दिया. सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी पोस्ट या वीडियो को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीओ सिटी अभय नारायण राय. (Video Credit: ETV Bharat)