इटावा में रील वायरल करने के लिए की अभद्र धार्मिक टिप्पणी; नाबालिग लड़की, माता-पिता और युवक गिरफ्तार

सीओ सिटी ने कहा कि अभिभावकों से भी अपील है, कि अपने बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी रखें.

नाबालिग लड़की, माता-पिता और युवक गिरफ्तार.
नाबालिग लड़की, माता-पिता और युवक गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 11:04 AM IST

इटावा: सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने और रील्स वायरल करने के चक्कर में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. इटावा में एक नाबालिग ने रील वायरल करने के लिए अभद्र धार्मिक टिप्पणी कर दी, जिसका वीडियो वायरल होते ही हंगामा खड़ा हो गया. पुलिस तक मामला पहुंचा तो तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया. नाबालिग को उसके माता-पिता सहित गिरफ्तार कर लिया गया.

सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि नाबालिग द्वारा आपत्तिजनक वीडियो बनाने की जानकारी उसके माता-पिता को थी. कुछ परिचितों को भी इसकी जानकारी पहले से थी. इसके बावजूद उन्होंने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया.

इससे यह स्पष्ट हुआ कि परिवार की लापरवाही ने मामले को और गंभीर बना दिया. सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी पोस्ट या वीडियो को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सीओ सिटी अभय नारायण राय. (Video Credit: ETV Bharat)

सीओ सिटी ने कहा कि अभिभावकों से भी अपील है, कि अपने बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर निगरानी रखें. डिजिटल युग में बच्चों को बिना मार्गदर्शन के सोशल मीडिया का प्रयोग करने देना खतरनाक हो सकता है. ऐसी प्रवृत्तियां समाज में तनाव और नफरत फैलाती हैं.

पुलिस ने चेतावनी दी है, कि जो भी व्यक्ति यह या इस तरह का आपत्तिजनक वीडियो शेयर, फॉरवर्ड करेगा, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, वीडियो हटवाने और तकनीकी जांच के लिए साइबर सेल को रिपोर्ट सौंप दी गई है.

वायरल वीडियो मामले में तीन गिरफ्तार: इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच की. इसके बाद 12 वर्षीय नाबालिग, उसके माता-पिता और एक परिचित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

किशोरी को नारी निकेतन भेज दिया गया है. वहीं, उसके माता-पिता और आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है. एक अन्य आरोपी आरिफ घटना के बाद से भाग गया है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

