हिमाचल में सोशल मीडिया के जरिए रेव पार्टी का प्रचार, पोस्ट डालने वाले यूजर पर FIR
जिला प्रशासन ने कसोल, मणिकर्ण, तोष, पुलगा, तुलगा, ग्राहण तथा बरशैणी क्षेत्रों में रेव पार्टियों पर पूरी तरह रोक लगा रखी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 8:51 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में सोशल मीडिया के माध्यम से रेव पार्टी का प्रचार करने के आरोप में कुल्लू पुलिस ने एक इंस्टाग्राम यूजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी भी पार्टी की अनुमति नहीं दी है. ऐसे में जो भी भ्रामक प्रचार कर रहा है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने दी चेतावनी
कुल्लू पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर जारी प्रचार सामग्री में यह दावा किया गया है कि आगामी सितंबर माह में पुलगा के 'फेयरी फॉरेस्ट' में 'करहाना प्रोजेक्ट' के तहत एक तीन दिवसीय आयोजन किया जाएगा. संगीत, प्रकृति और आपसी जुड़ाव पर आधारित इस कार्यक्रम के लिए देवदार के जंगलों के बीच साइकेडेलिक संगीत और विशेष अनुभवों का प्रचार किया जा रहा है. इस पोस्ट में संपर्क के लिए एक मोबाइल नंबर भी साझा किया गया है. हालांकि, कुल्लू पुलिस ने साफ किया है कि पार्वती घाटी में इस प्रकार की किसी भी अवैध पार्टी या रेव पार्टी के आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर पार्वती घाटी में कथित रेव पार्टी के आयोजन को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है. पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसी अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए स्थानीय पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है.
रेव पार्टियों पर प्रशासन की रोक
गौरतलब है कि कुल्लू के उपायुक्त (DC) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत जारी आदेशों के अनुसार कसोल, मणिकर्ण, तोष, पुलगा, तुलगा, ग्राहण तथा बरशैणी क्षेत्रों में इस प्रकार की पार्टियों के आयोजन एवं उनके प्रचार-प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, और यह आदेश वर्तमान में भी प्रभावी हैं.
एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया, "उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार-प्रसार करने के मामले में पुलिस थाना मणिकर्ण में संबंधित इंस्टाग्राम यूजर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस टीम के द्वारा मामले की जांच जारी है. दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी."
रेव पार्टियों पर HC ने जताई नाराजगी
बता दें कि पिछले महीने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पार्वती घाटी के जंगलों में आयोजित एक रेव पार्टी का स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने और विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के आदेश दिए थे. अदालत ने स्थानीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे प्रशासन की 'पूर्ण विफलता' और आयोजकों के साथ संभावित मिलीभगत का संकेत बताया था. हाईकोर्ट ने जून 2026 में कसोल के निकट ग्राहण क्षेत्र के ग्रीन फॉरेस्ट-1 और ग्रीन फॉरेस्ट-2 में 7 से 11 जून के बीच आयोजित संगीत कार्यक्रमों पर संज्ञान लिया था. इन आयोजनों में हजारों लोगों के शामिल होने और 10,000 से 16,000 रुपये तक के टिकट बेचे जाने की जानकारी सामने आई थी. अदालत ने राज्य सरकार को कुल्लू के उपायुक्त (DC), पुलिस अधीक्षक (SP) और संबंधित एसडीएम (SDM) का एक सप्ताह के भीतर तबादला करने का भी निर्देश दिया था, हालांकि इस आदेश पर अभी पूरी तरह अमल होना बाकी है.
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