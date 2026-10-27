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फेसबुक पर मोदी की बादशाहत, राहुल से आगे अमित शाह, मध्य प्रदेश में किसका जलवा

सोशल मीडिया वाली पर राजनीति का बढ़ा ट्रेंड ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: सोशल मीडिया अब केवल विचार साझा करने का मंच नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक ताकत दिखाने का भी बड़ा माध्यम बन गया है. ऐसे में नेताओं के फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फालोअर्स उनकी डिजिटल पहुंच और लोकप्रियता की तस्वीर भी पेश करते हैं. फेसबुक की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6.4 करोड़ फालोअर्स के साथ सबसे आगे हैं. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1.6 करोड़ फालोअर्स के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आगे हैं.

मोदी के सामने कोई नहीं, प्रियंका के 55 लाख फालोवर्स