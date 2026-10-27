फेसबुक पर मोदी की बादशाहत, राहुल से आगे अमित शाह, मध्य प्रदेश में किसका जलवा
देश और प्रदेश में सोशल मीडिया वाली राजनीति का बढ़ा ट्रेंड, मध्य प्रदेश में दिग्विजय और मोहन यादव से आगे कौन. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:30 PM IST
भोपाल: सोशल मीडिया अब केवल विचार साझा करने का मंच नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक ताकत दिखाने का भी बड़ा माध्यम बन गया है. ऐसे में नेताओं के फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फालोअर्स उनकी डिजिटल पहुंच और लोकप्रियता की तस्वीर भी पेश करते हैं. फेसबुक की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6.4 करोड़ फालोअर्स के साथ सबसे आगे हैं. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1.6 करोड़ फालोअर्स के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आगे हैं.
मोदी के सामने कोई नहीं, प्रियंका के 55 लाख फालोवर्स
सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आंकड़ा दूसरे नेताओं के मुकाबले काफी अधिक है. फेसबुक पर उनके 6.4 करोड़ फालोअर्स हैं. वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के 1 करोड़ फालोअर्स हैं, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1.6 करोड़ फालोअर्स के साथ दूसरे प्रमुख नेताओं में शामिल हैं.
इसी तरह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के फेसबुक पर 1.5 करोड़ फालोअर्स हैं. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के 55 लाख फालोअर्स हैं, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 1.16 लाख फालोअर्स हैं. भाजपा के केंद्रीय नेताओं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 76 लाख, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 69 लाख और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के 40 लाख फालोअर्स हैं.
मध्य प्रदेश की सियासत में FB फालोअर्स के आंकड़े
मध्य प्रदेश की राजनीति में भी फेसबुक फालोअर्स के आंकड़े दिलचस्प हैं. मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के 24 लाख फालोअर्स हैं. कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के 18 लाख और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के 17 लाख फालोअर्स हैं. वहीं, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के 14 लाख, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 11 लाख और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के 6.70 लाख फेसबुक फालोअर्स हैं.
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग के 5.87 लाख और उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के 5.69 लाख फालोअर्स हैं. वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के 4.56 लाख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह के 3.42 लाख और मंत्री कृष्णा गौर के 3.16 लाख फालोअर्स हैं.
शिवराज, पीयूष गोयल और राजनाथ की भी मजबूत पकड़
केंद्र सरकार के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं की स्थिति फेसबुक पर मजबूत है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के 21 लाख, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के 30 लाख और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान के 16 लाख फालोअर्स हैं.
वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 12 लाख, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के 17 लाख, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 10 लाख और विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर के 11 लाख फालोअर्स हैं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी 11 लाख फालोअर्स हैं.
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प्रदेश के मंत्रियों में किसकी कितनी पहुंच
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय 14 लाख फालोअर्स के साथ फेसबुक पर सबसे आगे हैं. उनके बाद विश्वास सारंग, राजेंद्र शुक्ल और राकेश सिंह जैसे नेताओं की डिजिटल मौजूदगी उल्लेखनीय है. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के 6.92 लाख फालोअर्स हैं.
दूसरी ओर मंत्री तुलसीराम सिलावट के 28 हजार, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के 1 लाख और विजय शाह के 1.12 लाख फालोअर्स हैं. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के 2.38 लाख और पीएचई मंत्री संपतिया उइके के 3.97 लाख फालोअर्स हैं.