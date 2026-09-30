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हरियाणा के इन्फ्लूएंसर्स दल का वाहन उत्तराखंड रवाना, सीएम सैनी ने दिखाई हरी झंडी

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पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को पंचकूला में हरियाणा के सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स एवं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के दल के वाहन को फ्लैग ऑफ कर उत्तराखंड के लिए रवाना किया. वहीं, उन्होंने उत्तराखंड से हरियाणा पहुंचे सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स एवं डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के दल का स्वागत एवं अभिनंदन किया.