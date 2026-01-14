ETV Bharat / state

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा को बड़ी राहत, नूंह अदालत ने दी जमानत, पुलिस को कारण बताओ नोटिस

मेवाती सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा उर्फ हंसी खान जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ चुकी है.

January 14, 2026

नूंह: जिले के पुन्हाना उपमंडल की रहने वाली मेवाती सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा उर्फ हंसी खान को नूंह कोर्ट से जमानत मिल गई. नूंह की एडिशनल सेशंस जज शशि चौहान की कोर्ट ने हंसीरा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. बचाव पक्ष की ओर से वकील ताहिर हुसैन ने जमानत के बारे में जानकारी दी. मामला एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था.

शिकायत के बाद FIR दर्ज: मामले में डीएसपी अभिमन्यु ने बताया कि एक युवक की शिकायत पर पुन्हाना शहर थाना पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के दौरान इनफ्लुएंसर हंसीरा को गिरफ्तार कर लिया गया.यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और जांच अभी जारी है.

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा खान को जमानत (Etv Bharat)

जमानत मिलने के बाद समर्थकों में खुशीः हंसीरा उर्फ हंसी खान सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है. हंसी की गिरफ्तारी के बाद कुछ यूजर्स ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की, जबकि अन्य ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया. हंसी यूट्यूब और फेसबुक पर काफी सक्रिय है. उसकी गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में आलोचना और समर्थन दोनों देखने को मिले. जमानत मिलने से उनके समर्थकों को राहत मिली है.

कोर्ट ने गिरफ्तारी के तरीके पर उठाया सवालः इस मामले में खास बात यह है कि एसएचओ सिटी पुन्हाना, डीएसपी पुन्हाना को आगामी 19 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तलब किया है. मामले में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर बिना पूर्व सूचना के प्राथमिकी के तुरंत बाद गिरफ्तारी कर ली गई जो कि गलत है.

पुन्हाना पुलिस की कार्रवाई पर सवालः सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा अब जेल से बाहर आ चुकी है. इस पूरे प्रकरण में पुन्हाना पुलिस की कार्रवाई पर न केवल आमजन ने सवाल खड़े किए थे बल्कि अब न्यायालय ने भी पुलिस के द्वारा आनन-फानन में की गई कार्रवाई पर संज्ञान लिया है.

