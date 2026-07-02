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मुश्किल में बिग बॉस फेम तान्या मित्तल! सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

फैजान अंसारी ने बिग बॉस फेम तान्या मित्तल के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत ( ETV Bharat )

मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि, इस सब की शुरुआत उस वक़्त हुई जब 6 महीने पहले तान्या मित्तल ने मुंबई एयरपोर्ट से बलराज साहनी नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी कराई थी. बलराज और फैजान की एक कॉमन फ्रेंड सिम्मी राजपूत ने फैजान से मदद माँगी और इस मामले में जाँच के लिए उसी वक़्त फैजान अंसारी ग्वालियर आए थे. ग्वालियर से बलराज साहनी के मामले तान्या मित्तल के खिलाफ जाँच के लिए एक आवेदन और शिकायत दर्ज कराई थी.

मुंबई के रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी गुरुवार दोपहर ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंचे जहां उन्होंने एक आवेदन देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई. फैजान का आरोप है कि ग्वालियर की बिग बॉस फेम तान्या मित्तल उन्हें मुंबई, उत्तर प्रदेश और दुबई तक से कॉल लगवाकर धमकियां दिलवा रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि ये धमकियां उनके द्वारा पूर्व में ग्वालियर में तान्या मित्तल के खिलाफ दर्ज पुलिस कंप्लेंट वापस लेने के लिए दबाव बनाने के लिए मिल रही हैं.

ग्वालियर: बिग बॉस फेम तान्या मित्तल के खिलाफ मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर फैजान अंसारी ने एक बार फिर ग्वालियर पुलिस से शिकायत की है. उन्होंने तान्या पर पिछली शिकायत वापस लेने के लिए धमकियां दिलवाने का आरोप लगाया है.

बिग बॉस फेम तान्या मित्तल (Tanya mittal - facebook picture)

शिकायत वापस लेने के लिए मिल रही दुबई से धमकियां

फैजान का आरोप है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद से ही उन्हें मुंबई से लेकर दुबई तक से धमकियों भरे फ़ोन कॉल आ रहे हैं. फैजान का कहना है कि कॉल करने वाले भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हो सकते हैं जो तान्या मित्तल के कहने पर केस वापस लेने के लिए धमका रहे हैं.

बिग बॉस फेम तान्या मित्तल (Tanya mittal - facebook picture)

पुलिस ने पुरानी शिकायत में बयानों के लिए बुलाया था ग्वालियर

पुराने मामले में बयान दर्ज करने के लिए उन्हें 2 जुलाई को ग्वालियर पुलिस ने बुलाया था. जिसके लिए वे गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे और विश्वविद्यालय पुलिस थाने में करीब दो घंटे तक अपने बयान दर्ज कराए. इसके बाद वे एसपी ऑफिस पहुंचे और उन्हें मिल रही धमकियों को लेकर तान्या मित्तल पर आरोप लगाते हुए उन्होंने एक शिकायती आवेदन पुलिस को दिया है.

फरियादी बोला जान को खतरा, कुछ हुआ तो तान्या और उनका परिवार होगा ज़िम्मेदार

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी का यह भी कहना है, कि उन्होंने धमकियों वाले कई कॉल रिकॉर्ड भी किए हैं. उन्हें धमकाने वाले लोग केस वापस लेने की धमकी देने के साथ-साथ ये भी कहते हैं कि अगर वे चाहेंगे तो एक घंटे में केस वापस लेना पड़ेगा. वे लोग ख़ुद के कनेक्शन यूपी पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार से बताते हैं. ऐसे में इस तरह की धमकियों से उन्हें जान का ख़तरा भी महसूस हो रहा है.

फैजान का कहना है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो इसके लिए तान्या मित्तल, उनका भाई और उनकी माँ ही ज़िम्मेदार होंगी. इसलिए उन्होंने पुलिस से माँग की है कि इस शिकायत पर तान्या मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए. हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है.