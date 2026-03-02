ETV Bharat / state

Holi 2026 : 16,133 किमी दूर विदेश में गूंजी होली की धूम, इक्वाडोर में पहली बार रंगों का महोत्सव

जयपुर: दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में पहली बार होली का रंगारंग उत्सव मनाया गया, जिसने भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच का अनोखा उदाहरण पेश किया. राजधानी क्विटो स्थित ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय पुस्तकालय यूजेनियो एस्पेजो में आयोजित इस भव्य समारोह ने रंग, संगीत और परंपराओं का ऐसा संगम रचा कि विदेशी मेहमान भी भारतीय रंगों में सराबोर नजर आए. विदेशी जमीन पर रंगों की यह बौछार सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि संस्कृति, कूटनीति और भावनात्मक जुड़ाव का उत्सव बन गई. यह आयोजन दिखाता है कि भारतीय परंपराएं दुनिया के किसी भी कोने में नई ऊर्जा के साथ खिल सकती हैं.

दौसा की बहू की पहल से सजा अंतरराष्ट्रीय मंच : यह ऐतिहासिक आयोजन धोली मीणा की विशेष पहल और प्रयासों से संभव हो पाया. मूल रूप से दौसा से संबंध रखने वाली धोली मीणा ने विदेश में रहते हुए भारतीय त्योहारों को जीवंत रखने और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लिया. उनकी पहल पर भारतीय दूतावास ने इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप दिया.

सात समंदर पार होली की धूम (Source : Dholi Meena)

समारोह में 200 से अधिक खास मेहमान शामिल हुए, जिनमें कई देशों के राजदूत, राजनयिक, सरकारी अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद थे. परिसर को पारंपरिक सजावट, फूलों, रंगोलियों और भारतीय थीम से सजाया गया था. गुलाल-अबीर, फाग गीत, भजन, राजस्थानी लोकनृत्य और ढोल-नगाड़ों की धुन ने माहौल को पूरी तरह भारतीय बना दिया. भारतीय व्यंजनों और मिठाइयों का स्वाद भी मेहमानों को खूब भाया.